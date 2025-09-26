Reconocida cadena de supermecados activa jornadas de captación: claves para acceder a oportunidades de empleo

Una reconocida cadena de supermercados anunció jornadas masivas de captación de talento en todo el país, con el objetivo de fortalecer su plantilla y ofrecer oportunidades de empleo formal.
Este sábado 27 de septiembre, la convocatoria se realizará en varias ciudades, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
Las jornada de captación se llevará a cabo en la cadena de supermercados Río en las siguientes sedes:
- Los Palos Grandes
- Centro Comercial El Recreo
- Barquisimeto
- Maturín
- Puerto Ordaz
- Guatire.
Además, todos los miércoles se realizan jornadas de captación en cada una de las sucursales a nivel nacional.
Empleo: ¿cuáles son los requisitos y áreas disponibles?
Los aspirantes deben presentar currículum actualizado, copia de cédula, soportes académicos, voucher bancario y bolígrafo azul o negro. También se valorará actitud proactiva y disposición para integrarse al equipo.
Las vacantes disponibles abarcan áreas como perecederos, piso de venta, logística, almacén, alimentos y bebidas, panadería, pastelería y cargos administrativos. La empresa invita a escanear y adjuntar el currículum para facilitar el proceso.
Expansión laboral y consolidación profesional
Supermercados Río busca consolidar su presencia en el mercado con talento capacitado. Según cifras internas, la cadena ha incrementado su plantilla en un 18 % durante el último trimestre.
La empresa destaca que el crecimiento del sector retail exige personal comprometido, con vocación de servicio y capacidad para adaptarse a entornos dinámicos. Por ello, las jornadas de captación se enfocan en perfiles diversos.
Formación y estabilidad dentro de la cadena
Los seleccionados podrán acceder a procesos de inducción, formación técnica y oportunidades de ascenso. La compañía ofrece estabilidad laboral, beneficios contractuales y posibilidad de consolidar carrera en el sector.
