Reconocida cadena de supermecados activa jornadas de captación: claves para acceder a oportunidades de empleo

Una reconocida cadena de supermercados anunció jornadas masivas de captación de talento en todo el país, con el objetivo de fortalecer su plantilla y ofrecer oportunidades de empleo formal.

Este sábado 27 de septiembre, la convocatoria se realizará en varias ciudades, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Las jornada de captación se llevará a cabo en la cadena de supermercados Río en las siguientes sedes:

Los Palos Grandes

Centro Comercial El Recreo

Barquisimeto

Maturín

Puerto Ordaz

Guatire.

Además, todos los miércoles se realizan jornadas de captación en cada una de las sucursales a nivel nacional.

Empleo: ¿cuáles son los requisitos y áreas disponibles?

Los aspirantes deben presentar currículum actualizado, copia de cédula, soportes académicos, voucher bancario y bolígrafo azul o negro. También se valorará actitud proactiva y disposición para integrarse al equipo.

Las vacantes disponibles abarcan áreas como perecederos, piso de venta, logística, almacén, alimentos y bebidas, panadería, pastelería y cargos administrativos. La empresa invita a escanear y adjuntar el currículum para facilitar el proceso.

Expansión laboral y consolidación profesional

Supermercados Río busca consolidar su presencia en el mercado con talento capacitado. Según cifras internas, la cadena ha incrementado su plantilla en un 18 % durante el último trimestre.

La empresa destaca que el crecimiento del sector retail exige personal comprometido, con vocación de servicio y capacidad para adaptarse a entornos dinámicos. Por ello, las jornadas de captación se enfocan en perfiles diversos.

Formación y estabilidad dentro de la cadena

Los seleccionados podrán acceder a procesos de inducción, formación técnica y oportunidades de ascenso. La compañía ofrece estabilidad laboral, beneficios contractuales y posibilidad de consolidar carrera en el sector.

