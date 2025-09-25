Beneficios

Cestatickets activos para docentes este 25 de septiembre: el bono llega con este monto

También comenzó el pago de la segunda quincena del mes

Por Robert Lobo
Este jueves 25 de septiembre, inició el pago del beneficio del bono de alimentación (cestatickets) al personal docente, administrativo y obrero del Ministerio de Educación. Así lo informó la cuenta en Telegram de Pagos MPPE Oficial.

Monto del cestatickets personal del Ministerio de Educación: Bs. 6.255,00

De igual manera, se informa que inició el pago de la segunda quincena  correspondiente al mes de agosto.

Jueves 25 de Septiembre - 2025
