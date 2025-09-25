Cestatickets activos para docentes este 25 de septiembre: el bono llega con este monto

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 25 de septiembre, inició el pago del beneficio del bono de alimentación (cestatickets) al personal docente, administrativo y obrero del Ministerio de Educación. Así lo informó la cuenta en Telegram de Pagos MPPE Oficial.

Monto del cestatickets personal del Ministerio de Educación: Bs. 6.255,00

De igual manera, se informa que inició el pago de la segunda quincena correspondiente al mes de agosto.

