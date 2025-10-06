Atención emprendedores: estos son los documentos que deben tener para ejercer la Economía Popular en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Las personas que ejercen actividades económicas en espacios públicos, deben tener el permiso de Economía Popular que forma parte del marco de las leyes municipales.

Esta autorización aplica a trabajadores que operan en rubros como venta de alimentos, food trucks, ferias, kioscos y artesanías, entre otros.

De acuerdo con información publicada en la página oficial de la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (SUMAR), el trámite para obtener este permiso puede realizarse a través del sistema SIGAT (caracas.sigat.net).

¿Cuáles son los pasos para registrarse?

Ingresa en caracas.sigat.net, haz clic en soy contribuyente y en la siguiente ventana accede con tus datos de usuario o regístrate en el sistema SIGAT.

En la página principal del sistema ubica la sección de Control Urbano y en el apartado de "Permisos", haz clic sobre el botón de "Acciones", selecciona la opción "Solicitar permiso" y en Tipo de solicitud elige, "Solicitud de permiso de economía popular".

Completa los datos asociados a la misma. No olvides tener a la mano los recaudos necesarios, de acuerdo al rubro de tu actividad, en formato PDF, los cuales encontrarás detallados al reverso de este volante.

En la ventana emergente, acepta la confirmación de validación de todos los datos suministrados.

En la sección de “Obligaciones Tributarias”, en el apartado de “Tasas” podrás visualizar el monto a cancelar por el importe del trámite solicitado.

Documentos que debe adjuntar dependiendo del tipo de actividad económica:

Food trucks:

Foto tipo carnet.

Certificado de salud.

Permiso de manipulación de alimentos.

Permiso de bomberos.

Título de propiedad del vehículo.

Responsabilidad civil.

Fotografía del vehículo.

Croquis con tres propuestas de ubicación.

Copia del último permiso (opcional).

Ferias y kioscos:

Foto tipo carnet.

Certificado de salud.

Permiso de manipulación de alimentos (para ferias).

Evidencia fotográfica del puesto o toldo.

Croquis con tres propuestas de ubicación.

Copia del último permiso (opcional).

Artesanía:

Foto tipo carnet.

Evidencia fotográfica del puesto de trabajo.

Croquis con tres propuestas de ubicación.

Constancia de inscripción en la Fundación para la Cultura y las Artes (FUNDARTE).

El sistema permite a los solicitantes registrar su actividad económica y cargar los documentos requeridos en formato PDF.

Una vez cargados los documentos y validada la información, el sistema generará el monto correspondiente a pagar por el trámite. Este permiso es esencial para quienes deseen formalizar sus actividades económicas en el espacio público del municipio Libertador.