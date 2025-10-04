¡Clima sin piedad! No hagas muchos planes en Florida: prepárate bien para evitar un susto

Suscríbete a nuestros canales

El sur de Florida experimenta un incremento en la actividad meteorológica, con lluvias y tormentas pronosticadas para el fin de semana.

Una perturbación atmosférica se sitúa actualmente sobre la región, atrayendo la atención del Centro Nacional de Huracanes (CNH) según informó Telemundo Miami.

Aunque la probabilidad de que este sistema se desarrolle como una depresión tropical es baja, la amenaza principal reside en la abundante humedad que el fenómeno empujará hacia la costa.

Este flujo de humedad incrementa considerablemente el potencial de inundaciones, un riesgo que las autoridades meteorológicas instan a monitorear activamente.

Pronóstico

Los pronósticos indican que las condiciones del tiempo se deteriorarán progresivamente. Para hoy, se esperan períodos de lluvias y tormentas, que serán más frecuentes durante la tarde y la noche.

Además de la precipitación, los residentes deben prepararse para vientos fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 millas por hora (mph). Esto Impactará negativamente las condiciones marítimas. Las temperaturas se mantendrán en el rango alto de los 80°F.

El sábado mantendrá un riesgo significativo, con una probabilidad del 60% de tormentas y una temperatura máxima esperada de 88°F.

Recomendaciones

Ante la amenaza de lluvias intensas y vientos, resulta importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para protegerse a sí mismos y a sus propiedades.

Las autoridades recomiendan nunca conducir o caminar a través de áreas inundadas, pues solo seis pulgadas de agua en movimiento pueden derribar a una persona y el agua estancada puede ocultar peligros como cables eléctricos caídos.

Aseguren todos los objetos sueltos en exteriores, como muebles de jardín y decoraciones, para prevenir que los fuertes vientos los conviertan en proyectiles.

Además, se aconseja monitorear constantemente las alertas meteorológicas emitidas por el CNF y los medios locales, y tener a mano un kit de emergencia básico que incluya agua potable, alimentos no perecederos y cargadores portátiles para dispositivos móviles.

