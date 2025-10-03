Una mujer lidera la Iglesia anglicana: Sarah Mullally rompe paradigmas como pionera

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 3 de octubre, la obispa Sarah Mullally hizo historia al ser nombrada arzobispa de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra.



Mullally marcó hitos en varios frentes, pues fue la jefa de enfermería más joven de Inglaterra, la primera mujer obispo de Londres y ahora la primera mujer en ocupar el máximo ministerio de la Iglesia de Inglaterra, fundada en 1534 por Enrique VIII tras separarse de la Iglesia de Roma.

Sarah Mullally rompe paradigmas como pionera

Se especializó como enfermera oncológica y fue Directora Nacional de Enfermería del Gobierno británico, donde recibió en 2005 la distinción de 'Dama' por su contribución a la profesión, con un asiento en la Cámara de los Lores (no electa) británica, reseñó EFE.



Se formó para el ministerio en el Instituto de Educación Teológica del sudeste de Inglaterra y fue ordenada sacerdotisa en 2002.



En 2015 fue consagrada obispa sufragánea de Crediton, en el suroeste de Inglaterra, parte de la diócesis de Exeter, y en 2018 asumió el cargo de obispa de Londres, que compatibilizaba desde 2019 con la función de decana de las Capillas Reales.



Durante su mandato ha participado en debates sobre la eutanasia, mostrando oposición al proyecto de ley de suicidio asistido que debate el Parlamento británico, y se ha mostrado a favor de las oraciones de bendición a parejas del mismo sexo, reconociendo la diversidad de opiniones dentro de la Iglesia y defendiendo un enfoque pastoral respetuoso.

