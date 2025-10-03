Crisis en el aire: está reconocida aerolínea suspende vuelos en 12 ciudades de EEUU tras declararse en bancarrota otra vez

Suscríbete a nuestros canales

La compañía aérea Spirit Airlines anunció un ajuste en su programación de vuelos que tendrá consecuencias directas para los viajeros que habitualmente utilizan esta opción de bajo costo.

Los cambios obedecen a un proceso de reestructuración financiera que la aerolínea está ejecutando en medio de dificultades económicas.

De acuerdo con la información publicada en el portal web de La Opinión, la empresa estadounidense inició un proceso bajo el Capítulo 11 de bancarrota, lo que obligará a suspender sus operaciones en varios destinos dentro del país.

La decisión se enmarca en un plan para concentrarse en rutas más rentables y reducir gastos operativos.

Reducción de servicios en varias ciudades

Los ajustes afectarán a un total de doce ciudades, incluyendo localidades en la costa oeste, el sur y el noroeste del país.

Con esta reducción, Spirit espera reorganizarse financieramente y limitar sus pérdidas, aunque miles de pasajeros deberán buscar alternativas en otras aerolíneas.

El recorte de rutas también impactará al personal de la compañía, especialmente en el caso de los auxiliares de vuelo, de los cuales un número importante quedará sin labores asignadas en el corto plazo.

Efectos en la competencia y tarifas

Analistas del sector han señalado que la salida de Spirit de estas ciudades podría elevar los precios de los boletos en rutas específicas, en ausencia de otras aerolíneas de bajo costo que cubran esa capacidad.

Gigantes del sector como United y Frontier Airlines han mostrado posturas distintas: mientras United busca expandirse y aprovechar la reducción de servicios de Spirit, Frontier ha descartado una adquisición.

A partir de este jueves 2 de octubre, Spirit Airlines dejará de operar en las siguientes ciudades:

Albuquerque (Nuevo México)

Birmingham (Alabama)

Boise (Idaho)

Chattanooga (Tennessee)

Oakland (California)

Columbia (Carolina del Sur)

Portland (Oregón)

Sacramento (California)

Salt Lake City (Utah)

San Diego (California)

San José (California)

