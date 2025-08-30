¿Adiós al viejo Southwest? La aerolínea anuncia un plan que podría alterar tu próxima experiencia de viaje

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Southwest Airlines anunció un cambio significativo en su modelo de vuelos que impactará directamente a sus pasajeros.

A partir de 2026, la aerolínea dejará atrás su tradicional sistema de asientos libres para implementar un esquema de asientos asignados según informó Mundo Deportivo.

Este nuevo enfoque incluirá diferentes niveles de tarifas, cada uno con condiciones específicas para los viajeros.

Las opciones van desde un Paquete Básico, que permite la asignación automática del asiento o la selección por un costo adicional, hasta el Paquete Choice Preferred, que ofrece mejores ubicaciones en la cabina con prioridad en la selección.

¿Por qué de esta decisión?

Southwest basó la decisión en estudios internos y en la retroalimentación de los clientes, quienes solicitaron mayor claridad durante el proceso de embarque.

Sin embargo, este cambio también marca el fin de una de las características que distinguían a la aerolínea en el sector.

Además de modificar el sistema de asientos, Southwest reducirá la cantidad de vuelos directos, adoptando un modelo de conexiones más eficiente.

Esta estrategia busca optimizar rutas y mejorar costos, aunque representa un ajuste significativo para aquellos pasajeros acostumbrados a trayectos sin escalas.

Adaptación

Con estas nuevas políticas, Southwest se reconfigura para adaptarse a un entorno más competitivo, aunque esto podría alejarla de los principios que la hicieron popular durante años.

Para los pasajeros, será esencial determinar si estas modificaciones realmente mejoran la calidad del servicio o si simplemente incrementan los costos sin un beneficio tangible en la experiencia de viaje.

La evolución de la aerolínea plantea interrogantes sobre cómo afectará la satisfacción del cliente en el futuro.

