Conoce las ciudades con más McDonald's en EE.UU.: las 5 primeras tienen mucho sabor latino

La historia de McDonald's comenzó en 1940, cuando los hermanos Richard y Maurice McDonald abrieron un restaurante de barbacoa en San Bernardino, California.

Al ver que sus hamburguesas eran el producto más popular, en 1948 transformaron su negocio. Desarrollaron el "Speedee Service System", un innovador sistema de servicio rápido que revolucionó la industria.

Eliminaron el servicio a la mesa, redujeron el menú y se enfocaron en la producción en masa.

Este exitoso modelo atrajo la atención de Ray Kroc, un vendedor de máquinas de batidos.

En 1954, Kroc quedó asombrado por la eficiencia del sistema de los hermanos. Se unió a ellos y en 1955 abrió su primer restaurante McDonald's en Des Plaines, Illinois.

Kroc empujó agresivamente la expansión. En 1961, compró la compañía a los hermanos McDonald por 2.7 millones de dólares.

Bajo su liderazgo, la marca creció exponencialmente, introduciendo íconos como el Big Mac y el personaje de Ronald McDonald.

En la década de 1970, McDonald's continuó su expansión, lanzando productos como el Cuarto de Libra y la Cajita Feliz.

Con los años, la empresa ha seguido evolucionando, adaptando su menú a las nuevas tendencias y consolidándose como un fenómeno global.

¿Cuántos restaurantes de McDonald's hay en todo Estados Unidos?

Al 28 de julio de 2025, los Estados Unidos tienen 13.658 restaurantes McDonald's.

California se sitúa a la cabeza, albergando 1.225 de estos locales, lo que significa que el estado posee casi el 9% de todos los restaurantes de la cadena en el país, reporta ScrapeHero.

¿Cuáles son las ciudades de Estados Unidos con más restaurantes McDonald’s?

Houston: 125

Chicago: 102

San Antonio: 80

Las Vegas: 73

Los Ángeles: 63

Fénix: 60

Dallas: 57

Miami: 56

Orlando: 55

Indianápolis: 48

