Costco cerrará todas sus tiendas por este día: te decimos cuándo y la razón de la medida

Se ha anunciado que la reconocida minorista Costco se prepara para cerrar todas sus sucursales en Estados Unidos durante 24 horas la próxima semana, sepa por qué.

La cadena de almacenes confirmó que cerrará el lunes 1 de septiembre, debido a la llegada del feriado del Día del Trabajo (Labor Day), como lo reseña el portal de AS.

Recordemos que este es un feriado oficial, por lo que las oficinas gubernamentales federales deben cerrar y los empleados del gobierno tienen un día libre pagado.

Ahora, otros establecimientos, como escuelas, empresas, bancos y supermercados deciden si cerrar o no.

Resulta que, Costco, al igual que muchas otras grandes empresas minoristas, cierra sus almacenes en días festivos importantes para permitir que sus empleados descansen y pasen tiempo con sus familias.

Sin embargo, en el caso del Labor Day, la mayoría de las tiendas y supermercados importantes, como Walmart y Target, permanecen abiertas.

De hecho, se resalta que Costco es una de las tiendas que aplica más feriados a comparación de sus competidores.

Su calendario de días festivos incluye:

El Día de Año Nuevo (New Year), Domingo de Pascua (Easter), el Día de los Caídos (el Memorial Day), el Día de la Independencia (4 de julio), el Día del Trabajo (Labor Day), el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) y el Día de Navidad (Christmas Day).

Sobre el labor Day

El Día del Trabajo en Estados Unidos no se celebra siempre el 1 de septiembre, sino que está fijado para el primer lunes de septiembre de cada año.

El origen de la fecha se remonta al primer desfile del Día del Trabajo, que se llevó a cabo en Nueva York el 5 de septiembre de 1882.

La Federación Estadounidense del Trabajo (American Federation of Labor) propuso oficialmente el primer lunes de septiembre como la fecha del feriado, y en 1894 se convirtió en una ley federal.

Se celebra para honrar las contribuciones de los trabajadores estadounidenses y el movimiento laboral.

Es un reconocimiento al trabajo, la perseverancia y la dedicación que han hecho los trabajadores para fortalecer la economía y la prosperidad del país.

Además, el Labor Day marca el final no oficial del verano.

Se suele aprovechar para descansar, pasear, hacer barbacoas o picnic, Incluso, algunas ciudades realizan desfiles y festivales para conmemorar este día.

