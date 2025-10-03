Erie Family Health Center de Illinois ofrece servicios a mujeres con cáncer de mama: todo lo que debes saber

Suscríbete a nuestros canales

Los Erie Family Health Centers son centros de ayuda que implementan diversos programas de salud en el condado de Cook, Illinois, enfocados en la prevención y apoyo a mujeres con cáncer de mama.

También se dedican al monitoreo y ayuda de enfermedades y apoyo a poblaciones vulnerables, especialmente mujeres y niños de bajos ingresos.

La organización, que inició su labor en 1957 por iniciativa del Dr. Robert Snyder, mantiene la misión de ofrecer atención médica asequible y de alta calidad a residentes de la región médicamente desatendidos. Más del 70 % de sus pacientes son hispanos y cerca del 62 % son mujeres.

Programas

Erie desarrolla iniciativas clave para combatir las disparidades en salud reproductiva. Por ejemplo, el programa de Gestión de Casos Familiares (Family Case Management, FCM) ofrece coordinación integral de servicios de salud, sociales, educativos y de desarrollo.

Está dirigido a mujeres embarazadas y bebés de hasta 12 meses de familias con ingresos limitados.

El enfoque principal del FCM y del programa Mejores Resultados de Nacimiento (Better Birth Outcomes, BBO) reside en mejorar la salud de las madres e infantes para reducir la mortalidad infantil.

Actualmente, Illinois trabaja para disminuir esta tasa, que se situó en 5.6 muertes por cada 1 000 nacimientos vivos en 2021, ligeramente por encima del promedio nacional de 5.4.

Los programas de Erie, al ofrecer evaluaciones, referencias a servicios (vivienda, centros de tratamiento) y asistencia con el transporte (tarjetas Ventra) para citas médicas, buscan mitigar estos riesgos.

Elegibilidad

El FCM ofrece servicios en ocho sitios, mientras que BBO opera en tres.

Quién Califica para FCM: Mujeres embarazadas y niños hasta 1 año de edad elegibles por ingresos en el condado de Cook.

Contactos FCM: Llame al 312-432-6309, 312-432-7331, o 312-432-2610.

Quién Califica para BBO: Mujeres embarazadas en riesgo y elegibles por ingresos, según la evaluación estatal de riesgo.

Contactos BBO: Llame al 312-432-7331 o 312-432-2610.

La prevención del cáncer sigue siendo una prioridad de salud pública en Estados Unidos. En 2024 se diagnosticaron más de 310 000 nuevos casos de cáncer de mama invasivo en mujeres.

Programa de ayuda

El Programa de Cáncer de Mama y de Cuello Uterino de Illinois, operado por Erie, proporciona mamogramas, exámenes de mama, exámenes pélvicos y pruebas de Papanicolaou gratuitos a las mujeres elegibles.

Este servicio resulta importante para la detección temprana, especialmente en comunidades con menor acceso a la atención médica. El programa mantiene un esfuerzo de prevención en Illinois desde 1995.

WIC

Adicionalmente, el Programa WIC (Mujeres, Bebés, Niños) apoya a familias para garantizar una nutrición adecuada.

WIC ofrece una tarjeta EBT para adquirir alimentos saludables, educación y apoyo a la lactancia, asesoramiento nutricional y referencias a otros servicios sociales.

El programa está disponible para bebés y niños hasta su quinto cumpleaños, mujeres embarazadas, lactantes o quienes acaban de dar a luz, y no exige ser paciente de Erie para participar.

WIC en Erie Division Street: 2418 W. Division Street, Chicago, IL 60622. Teléfono: 312-432-2651.

WIC en Erie Humboldt Park: 2750 W. North Avenue, Chicago, IL 60647. Teléfono: 312-432-4577.

Localizaciones de Erie Family Health Centers

Erie Family Health Centers pone sus servicios a disposición en múltiples ubicaciones en Illinois para garantizar la accesibilidad de la atención, independientemente de la capacidad de pago del paciente:

Erie Division Street: 2418 W. Division, Chicago, IL 60622.

Erie Foster Avenue: 5215 N. California, 7mo piso, Chicago, IL 60625.

Erie Helping Hands: 4747 N. Kedzie, Chicago, IL 60625.

Erie Humboldt Park: 2750 W. North, Chicago, IL 60647.

Erie Johnson: 1504 S. Albany, Chicago, IL 60623.

Erie West Side: 646 N. Lawndale (Entrada en Ridgeway Avenue), Chicago, IL 60624.

Erie West Town: 1701 W. Superior, 2do FL, Chicago, IL 60622.

Para obtener más información o programar una cita en la mayoría de estas sedes, se puede llamar al 312-666-3494. La labor de Erie Family Health Centers subraya la convicción de que el cuidado de la salud es un derecho humano, no un privilegio.

