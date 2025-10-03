Web oficial de la ciudad de Los Ángeles para la búsqueda de empleo: puedes acceder sin importar tu estatus

Suscríbete a nuestros canales

La fuerza laboral de la ciudad de Los Ángeles es diversa y cuenta con más de 50.000 personas en 44 departamentos únicos, desde los aeropuertos hasta el zoológico.

Si usted quiere comenzar su carrera en Los Ángeles, inicie con una palabra clave en la página web oficial de la ciudad y conozca las ofertas de empleo. Puede optar por empleos en seguridad pública.

Adicionalmente, en el sitio web puede acceder a las últimas ofertas de empleo en diversas áreas, como por ejemplo:

Mecánico de distribución subterránea 3812

Tipo: Tiempo completo

Departamento: DWP – Construcción de energía

Publicado: hace 7 horas

Inspector asistente 4208

Tipo: tiempo completo

Departamento: Todos los departamentos

Publicado: hace una semana

Especialista en TI (Programador de aplicaciones) 1429. Revisado el 24/ 09/ 25

Tipo: Tiempo completo

Departamento: Todos los departamentos

Publicados: hace una semana y dos días

¿Qué beneficios reciben los empleados de la ciudad?

Los empleados municipales obtienen múltiples beneficios como un seguro médico, de la vista, dental, de vida, por discapacidad, servicios de asesorías gratuitos, generosos programas de jubilación y horarios de trabajo flexibles. Puede obtener mayor información en el sitio web del Departamento de Personal. Personal.lacity.gov

Proceso de solicitud de empleo

El proceso de solicitud y los requisitos de elegibilidad pueden variar según el tipo de empleo que usted solicite; pero generalmente siguen los seis pasos que se describen a continuación:

Crea un perfil en Governmentjobs.com Busque y solicite empleos que le interesen en línea Si es elegible, la Ciudad le pedirá que se haga una prueba Si obtienes una buena puntuación, el Ayuntamiento te pedirá una entrevista Si pasa la entrevista, se le realizará una verificación de antecedentes y una evaluación de salud. Si pasa la entrevista, se le realizará una verificación de antecedentes y una evaluación de salud. ¡Listo!. Comience a trabajar

Para crear una cuenta en Empleos Gubernamentales, debe ingresar en governmentjobs.com.

