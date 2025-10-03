Web oficial de la ciudad de Los Ángeles para la búsqueda de empleo: puedes acceder sin importar tu estatus

La fuerza laboral de la ciudad de Los Ángeles es diversa y cuenta con más de 50.000 personas en 44 departamentos únicos, desde los aeropuertos hasta el zoológico.
Si usted quiere comenzar su carrera en Los Ángeles, inicie con una palabra clave en la página web oficial de la ciudad y conozca las ofertas de empleo. Puede optar por empleos en seguridad pública.
Adicionalmente, en el sitio web puede acceder a las últimas ofertas de empleo en diversas áreas, como por ejemplo:
Mecánico de distribución subterránea 3812
Tipo: Tiempo completo
Departamento: DWP – Construcción de energía
Publicado: hace 7 horas
Inspector asistente 4208
Tipo: tiempo completo
Departamento: Todos los departamentos
Publicado: hace una semana
Especialista en TI (Programador de aplicaciones) 1429. Revisado el 24/ 09/ 25
Tipo: Tiempo completo
Departamento: Todos los departamentos
Publicados: hace una semana y dos días
¿Qué beneficios reciben los empleados de la ciudad?
Los empleados municipales obtienen múltiples beneficios como un seguro médico, de la vista, dental, de vida, por discapacidad, servicios de asesorías gratuitos, generosos programas de jubilación y horarios de trabajo flexibles. Puede obtener mayor información en el sitio web del Departamento de Personal. Personal.lacity.gov
Proceso de solicitud de empleo
El proceso de solicitud y los requisitos de elegibilidad pueden variar según el tipo de empleo que usted solicite; pero generalmente siguen los seis pasos que se describen a continuación:
- Crea un perfil en Governmentjobs.com
- Busque y solicite empleos que le interesen en línea
- Si es elegible, la Ciudad le pedirá que se haga una prueba
- Si obtienes una buena puntuación, el Ayuntamiento te pedirá una entrevista
- Si pasa la entrevista, se le realizará una verificación de antecedentes y una evaluación de salud.
- ¡Listo!. Comience a trabajar
Para crear una cuenta en Empleos Gubernamentales, debe ingresar en governmentjobs.com.
