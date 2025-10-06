INTT: requisitos para obtener la Certificación de Prestación de Servicios en transportes públicos

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) continúa trabajando para simplificar la formalización y elevar la calidad del servicio de transporte público en el país.

En este sentido, el organismo detalló los requisitos esenciales para que personas jurídicas puedan tramitar la Certificación de Prestación de Servicios (CPS), documento obligatorio para operar legalmente.

La Certificación de Prestación de Servicios es vital para todas las modalidades, incluyendo taxis individuales y rutas suburbanas e interurbanas.

El INTT destacó que, si bien la CPS tiene una validez de 10 años, los documentos asociados como la Cédula de Servicio deben renovarse anualmente.

Documentación requerida para Personas Jurídicas

Para las organizaciones o empresas que soliciten la CPS, el INTT requiere la siguiente documentación legal y operativa:

Documentos Constitutivos: Original o copia certificada del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales que establezca el objeto de la organización en la prestación del servicio. También se solicita el Registro de Información Fiscal (RIF) .

Actualización de Directiva: Original o copia certificada de la última Acta de Asamblea de Socios (si aplica un cambio de directiva o nuevos socios).

Cooperativas: Deberán consignar la Certificación de Cumplimiento expedida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP).

Requisitos operativos y de seguridad

Además de la documentación legal, la organización debe presentar documentos específicos relacionados con la flota y la operación:

Unidad y Seguro: Fotocopia del Certificado de Registro de Vehículo y fotocopia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil vigente , además de una Póliza de Seguro de Accidentes Personales que cubra a los ocupantes de la unidad, tal como lo establece el artículo 58 de la Ley de Transporte Terrestre.

Revisión Técnica: Constancia de Revisión del Vehículo expedida por el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, incluyendo la impronta del serial de carrocería (solo para nuevas incorporaciones).

Aval de Rutas: Aval de terminales públicos o parada terminal (original y vigente), el cual debe ser firmado por la Autoridad Municipal competente o la Administradora del terminal y debe señalar la(s) ruta(s).

El INTT reitera su compromiso con el ordenamiento y la mejora del transporte público, instando a los operadores a cumplir con la normativa vigente para garantizar un servicio seguro y eficiente para todos los ciudadanos.

Los interesados pueden consultar la página web oficial del INTT o dirigirse a sus oficinas para más detalles.

