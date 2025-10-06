¡Es oficial! McDonald's trae de vueltas estas populares “cajitas” para Halloween

Suscríbete a nuestros canales

McDonald's aprovecha la temporada de Halloween anunciando el esperado regreso de sus icónicos "Boo Buckets" del Happy Meal a partir del 21 de octubre.

Estos coleccionables, que debutaron originalmente en 1986, se convirtieron en un elemento importante de la cultura pop para la generación que creció en las décadas de 1980 y 1990.

La cadena, con sede en Chicago, capitaliza la fuerte tendencia de la nostalgia retro al traer de vuelta estos cubos de truco o trato según informa Telemundo Chicago.

A diferencia de las ediciones anteriores, que se centraron en revivir diseños vintage, el lanzamiento de este año incorpora dos diseños completamente nuevos, buscando atraer tanto a coleccionistas veteranos como a nuevos clientes.

Promoción del 2025

La selección de este año combina las figuras clásicas de un fantasma, una calabaza y un duende, con la adición de dos nuevos personajes: un gato y un zombi.

Esta estrategia de actualización en el diseño demuestra el interés de McDonald's por mantener la relevancia de la promoción.

La compañía reafirma la autenticidad de su producto ante la proliferación de imitaciones en el mercado, declarando que "solo hay un cubo original de Halloween".

Esta promoción, al igual que los regresos de 2022 y 2023, estará disponible por tiempo limitado y solo hasta agotar existencias, una táctica que impulsa la demanda y el fervor por la colección.

Regreso estratégico

El regreso de los Boo Buckets es la última de una serie de jugadas de marketing enfocadas en la nostalgia por parte del gigante de la comida rápida.

El pasado 29 de septiembre McDonald's confirmó la reactivación de su popular juego Monopoly en Estados Unidos, después de una pausa de diez años.

Desde el 6 de octubre, este juego ofrece a los clientes la oportunidad de coleccionar piezas digitales junto con las clásicas, vinculando la experiencia de compra con la posibilidad de ganar premios.

Estas campañas consecutivas demuestran la importante estrategia de la cadena para utilizar el apego emocional de sus consumidores a las promociones clásicas para generar tráfico orgánico y viralidad.

