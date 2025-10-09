Santuario Nuestra Señora de La Candelaria estrena exposición de José Gregorio Hernández: se habla de su vida, obra y legado

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de las actividades especiales en honor a la canonización de José Gregorio Hernández, quien será elevado a los altares junto a Carmen Rendiles, el Santuario Nuestra Señora de La Candelaria inauguró una exposición que reúne en un solo espacio la vida y el legado del conocido como el médico de los pobres.

Foto: Carmen Salas

La presentación lleva por nombre "José Gregorio Hernández, el Santo del Diálogo" por ser un hombre que ha llegado a tantos corazones y países, incluso antes de ser nombrado santo.

La producción general estuvo a cargo de Eva Mendoza y Juan Carlos Hernández, directiva de Ideográfiko Estudio Creativo, bajo la colaboración y guía del padre Gerardino Barracchini, párroco de La Candelaria y vicepostulador de la Causa de Canonización del doctor José Gregorio.

A eso de las 9 de la mañana, antes de la inauguración, el padre Barracchini ofició una misa de acción de gracias para bendecir el proyecto, el cual destacó que se hizo con fe y amor.

Foto: Carmen Salas

¿Qué trae la exposición "José Gregorio Hernández, el Santo del Diálogo"?

En una serie de infografias, los feligreses que visiten la iglesia en la parroquia de La Candelaria podrán conocer con cifras y testimonios un poco más del legado de José Gregorio.

Las muestras reflejan una linea del tiempo de su vida, la devoción que traspasa fronteras y en cuantos países es venerado, una ruta de los espacios más importantes en Caracas donde el beato hacía vida, entre otros puntos que representan la importancia de la canonización del beato.

Foto: Carmen Salas

Se conoció que la exposición estará aproximadamente tres meses y el horario será "mientras la iglesia esté abierta".

"Que esta exposición no solo nos inspire a recordar la vida ejemplar del Dr. José Gregorio Hernández, sino que también nos motive a seguir su ejemplo de unidad, perseverancia y amor por Venezuela!", señala el equipo en un flyer.

El proyecto se centra en el legado duradero de la obra de José Gregorio Hernández en la sociedad venezolana, especialmente entre los más desfavorecidos.

Foto: Carmen Salas

A través de objetos y testimonios, se ilustra su contribución a la medicina y la ciencia, demostrando cómo su inquebrantable fe impulsó su dedicación al servicio. El objetivo es inspirar al público con su vida de servicio y devoción.

Foto: Carmen Salas

