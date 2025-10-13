Gobierno

Aparecen grafitis y panfletos violentos en Táchira: esta es la advertencia de Freddy Bernal a sus autores

Instó a los ciudadanos a seguir trabajando y conviviendo pacíficamente en la entidad

Por Genesis Carrillo
Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 06:34 pm
El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, advirtió este lunes que el servicio de inteligencia está investigando sobre los grafitis y panfletos que llamaban a la violencia, y que se han visto en diversas partes de la entidad. 

“Quiero ser claro: la tranquilidad de nuestro pueblo no será perturbada. Contamos con un sistema de inteligencia activo en cada rincón. Aquellos que se salgan del marco de la ley enfrentarán las consecuencias”, indicó Bernal, en su cuenta de Instagram. 

Ante esto, instó a los tachirenses a seguir trabajando y conviviendo pacíficamente en la entidad. 

“Sigamos trabajando, produciendo y disfrutando en armonía, ¡rumbo a una Navidad llena de alegría y tradiciones!”, dijo Bernal. 

 

