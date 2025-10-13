Las mejores apps y webs gratuitas para aprender inglés: funcionan plenamente en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por promover el acceso a la educación y el desarrollo profesional en Venezuela, se ha confirmado que las plataformas y aplicaciones de aprendizaje de inglés más reconocidas a nivel mundial están totalmente disponibles y operativas de forma gratuita en el país.

Plataformas de aprendizaje gratuitas y disponibles en Venezuela

Vocabulario diario y la gramática básica: las aplicaciones como Duolingo, Memrise y Busuu son completamente funcionales. Estas herramientas están diseñadas para ofrecer lecciones cortas y divertidas, facilitando el aprendizaje continuo en cualquier momento. Para un estudio más estructurado y por nivel, los venezolanos pueden acceder a recursos como los del British Council (LearnEnglish) y USA Learns. Conversación real: aplicaciones de intercambio de idiomas como Tandem y HelloTalk están disponibles para conectar a los usuarios con hablantes nativos de todo el mundo. Comprensión auditiva y el conocimiento cultural: las secciones educativas de medios como BBC Learning English y VOA Learning English ofrecen noticias y audios adaptados a diferentes niveles de dificultad.

Las versiones web y las aplicaciones livianas como Duolingo y Memrise funcionan perfectamente con una conexión estándar, permitiendo a cualquier persona en el país construir una base sólida en el idioma.

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube