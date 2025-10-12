Tarek William Saab atenderá denuncias de la comunidad en Carabobo: sepa dónde y cuándo

El Ministerio Público, anunció este domingo una nueva jornada de "El Ministerio Público va a tu Comunidad", la cual se llevará a cabo en el estado Carabobo.
A través de su cuenta en Instagram, el MP informó que esta jornada contará con la presencia del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.
¿Dónde y cuando será la jornada?
De acuerdo con la información proporcionada, la jornada se llevará a cabo el día lunes en el estado Carabobo, específicamente en la plaza Bolívar de Valencia.
Asimismo, señala que el personal de la Fiscalía estará presente desde las 9 de la mañana para atender y asesorar a la comunidad en cuanto a sus denuncias y trámites.
¿Cuáles servicios estarán disponibles en la jornada?
Generalmente, durante este tipo de jornadas se pueden realizar diferentes tipos de denuncias, entre las cuales resaltan las siguientes:
- Protección de niños, niñas y adolescentes - Familia
- Delitos comunes
- Delitos contra la propiedad, entre otros.
- Asesorías legales en general
- Seguimiento de casos ante el MP
