Tarek William Saab atenderá denuncias de la comunidad en Carabobo: sepa dónde y cuándo

El Ministerio Público, anunció este domingo una nueva jornada de "El Ministerio Público va a tu Comunidad", la cual se llevará a cabo en el estado Carabobo.

A través de su cuenta en Instagram, el MP informó que esta jornada contará con la presencia del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

¿Dónde y cuando será la jornada?

De acuerdo con la información proporcionada, la jornada se llevará a cabo el día lunes en el estado Carabobo, específicamente en la plaza Bolívar de Valencia.

Asimismo, señala que el personal de la Fiscalía estará presente desde las 9 de la mañana para atender y asesorar a la comunidad en cuanto a sus denuncias y trámites.

¿Cuáles servicios estarán disponibles en la jornada?

Generalmente, durante este tipo de jornadas se pueden realizar diferentes tipos de denuncias, entre las cuales resaltan las siguientes:

Protección de niños, niñas y adolescentes - Familia

Delitos comunes

Delitos contra la propiedad, entre otros.

Asesorías legales en general

Seguimiento de casos ante el MP

