Presidente Maduro recorre las obras: inspeccionan monumentos de Guaicaipuro y José Gregorio Hernández

Durante este 12 de octubre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, inspeccionó los monumentos de Guaicaipuro y José Gregorio Hernández.

A través de sus redes sociales, el Ejecutivo compartió un video con el recorrido realizado a ambas obras en Caracas.

"Hice un recorrido por Caracas junto a Cilita, fuimos a ver el imponente Monumento al Gran Cacique Guaicaipuro y Urquia, que vamos a inaugurar hoy domingo 12 de octubre de 2025, Día de la Resistencia Indígena y la Descolonización de Nuestra América. Luego nos fuimos a ver las obras en honor a nuestro santo José Gregorio Hernández, que están impresionantes.

Seguimos trabajando, avanzando y defendiendo la paz junto al pueblo y la clase obrera, a quienes les agradezco su cariño y apoyo. Cuenten siempre conmigo. ¡Venezuela lo que va es pa' lante, de victoria en victoria!", escribió en sus redes sociales.

Venezuela celebra este 12 de octubre el Día de la Resistencia Indígena, una fecha que destaca el reconocimiento a la resistencia de los pueblos indígenas por defender sus territorios, culturas, lenguas y formas de vida.

