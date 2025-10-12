533 años de historia: Venezuela rinde honores a la Resistencia Indígena en el Panteón Nacional

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 12 de octubre, el gobierno de Venezuela conmemoró en el Panteón Nacional el 533.º aniversario del Día de la Resistencia Indígena.

La actividad se desarrolló con un acto de izada de la bandera en reconocimiento a las luchas de los pueblos originarios contra la colonización española.

Venezuela rinde honores a la Resistencia Indígena en el Panteón Nacional

En este sentido, la ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, destacó que "este 12 de octubre de 2025, el pueblo venezolano e indígena celebra esta emotiva fecha junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañando a Simón Bolívar y a los caciques", refiere una NDP.



A su vez, indicó que no se celebra el inicio de una era colonial, sino la persistencia de una memoria ancestral.



Aseveró que en este 2025, a pesar de los intentos de repetir la historia de la colonización, los pueblos indígenas permanecen presentes y resisten, y no serán borrados, sino que seguirán defendiendo su historia junto a los Libertadores.

Marcha en Caracas

Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó a marchar en Caracas, para conmemorar los 533 años de la resistencia indígena.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió un video con la convocatoria para honrar el legado de "nuestras raíces".

"Este #12Oct nos reunimos para conmemorar el Día de la #ResistenciaIndígena y recordar la fortaleza y la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Les invito a ser parte de esta marcha, donde juntos honraremos su legado y reafirmaremos nuestro compromiso con la justicia y la #Igualdad. ¡Hagamos honor a nuestras raíces y soñemos en grande!", se lee en la publicación.

