Pronóstico del Inameh: nubosidad con lluvias y descargas eléctricas durante la tarde sobre estos estados

Suscríbete a nuestros canales

Para este domingo 12 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre nubosidad con lluvias y descargas eléctricas en ciertas regiones del país.

Las condiciones en horas de la mañana son de cielo parcialmente nublado y algunas áreas despejadas en buena parte del territorio nacional.

No obstante, se prevé zonas con nubosidad y lluvias o chubascos dispersos en partes de Bolívar, Amazonas, Apure, Carabobo, Falcón, Táchira y sur del Zulia.

¿Qué se pronostica para la tarde y noche?

Por otra parte, durante la tarde y noche, el Inameh estima que habrá desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, los Andes y sur del Zulia.

Además, el ente indicó que no se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central.

En su pronóstico general, el Inameh indica que se mantiene cielo con nubosidad fragmentada y algunas áreas despejadas en buena parte del país.

Asimismo, se aprecian mantos nubosos acompañados de lluvias y chubascos en partes de Bolívar, Amazonas, oeste de Miranda, noreste de Aragua, este de Apure, sureste de Falcón y sur del Zulia.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube