¡Atentos! Cae árbol de 25 metros por lluvias en Caracas: varios vehículos afectados

Durante la tarde de este sábado las lluvias causaron estragos en varias zonas de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó de varios vehículos afectados por la caída de un árbol de más de 20 metros de altura.

Lluvias en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, cerca de las 3 de la tarde de hoy, un árbol de tipo ornamental, de al menos 25 metros de altura, cedió de su base.

El árbol que se encontraba específicamente en las adyacencias de Radio Caracas Televisión (RCTV), en la parroquia Santa Rosalía, del municipio Libertador, cayó sobre tres vehículos.

Automóviles afectados por las lluvias

Al menos tres vehículos tipo sedan y una motocicleta recibieron el impacto del árbol caído.

Indica Palacios, que los efectivos del CBC se encuentran en el lugar del incidente, junto al personal de la Corporación del Municipio Libertador, a fin de talar el árbol, retirar los desechos vegetales y restaurar la vialidad.

Afortunadamente, el comandante del CBC no reportó heridos ni lesionados por el incidente de hoy.

Estragos en Caracas

De forma casi simultánea, un árbol tipo ornamental de 10 metros de altura también cedió de su base en la entrada a Campo Rico, por la avenida Francisco de Miranda, parroquia Petare del municipio Sucre.

Igual que en el centro de la ciudad, este incidente no registró heridos ni lesionados, y los efectivos del CBC realizan labores para retirarlo y para lograr restituir el tránsito.

Río Guaire bajo observación

Tras las intensas lluvias de este sábado en la ciudad capital, los efectivos del CBC están desplegados por Caracas.

El despliegue responde a un recorrido por las riberas del río Guaire, mientras verifican el caudal del mismo y sus niveles.

