Operación Independencia 200: detalles del despliegue en Anzoátegui, Bolívar y Monagas

Durante este 11 de octubre, se llevó a cabo el despliegue de la Operación Independencia 200 en Anzoátegui, Bolívar y Monagas.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció por la actividad a cargo de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI).

Operación Independencia 200: despliegue en Anzoátegui, Bolívar y Monagas

"Buenos días. Activada la "Operación Independencia 200" en las ZODI de Anzoátegui, Monagas y Bolívar. ¡El pueblo va ganando la paz, en pleno ejercicio de la soberanía nacional! ¡Somos una patria y república independiente!", escribió en sus redes sociales.

El Ejecutivo explicó que esta operación tiene como objetivo el pleno ejercicio de la soberanía nacional y la defensa del derecho a la vida de todos los venezolanos.

Desde Monagas, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, estuvo a cargo del despliegue.

"Por instrucciones de nuestro Presidente Nicolás Maduro, el Capitán Diosdado Cabello se encuentra desplegado en el estado Monagas para supervisar la activación de los Órganos de Dirección de Defensa Integral en el marco de la Operación Independencia 200", escribió el funcionario en sus redes sociales.

Señaló que se supervisarán las potencialidades del pueblo monaguense para la defensa de la Patria; en concreto, habló de más de 200 puntos de control, donde se revisarán "los detalles", refiere una NDP.

Por otra parte, el jefe de la Zona de Defensa Integral (ZODI) número 51, Norber José Torres Ortiz, estuvo a cargo desde el estado Anzoátegui.

Precisó que se han "desplegado medios y fuerzas en posiciones alternas como parte de las acciones de campaña aérea y desgaste sistemático del enemigo, a fin de preservarnos para continuar operaciones futuras y dar respuestas a las 27 acciones territoriales enmarcadas en la operación estratégica. Nos seguimos preparando y seguimos venciendo”.

Mientras que en Bolívar, el comandante de la ZODI, Miguel Antonio Yilales Arteaga, estuvo al frente de la operación.

