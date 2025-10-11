Diosdado Cabello activa nuevos Cuadrantes de Paz: vehículos incautados se suman al Conas

Suscríbete a nuestros canales

El estado Monagas fue el epicentro de una ofensiva en materia de seguridad ciudadana y defensa integral, enmarcada en la Operación Independencia 200.

Este sábado, 11 de octubre, el ministro Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, llevó a cabo un acto masivo en el estadio Monumental de Maturín, donde se activó un operativo de seguridad y equipamiento.

La movilización, supuso la puesta en marcha de 199 de las unidades territoriales de seguridad conocidas como Cuadrantes de Paz. Estos núcleos de vigilancia y prevención se desplegarán en igual número de Circuitos Comunales, en cada comuna del país.

Recursos para el patrullaje comunal

Como parte del impulso a estos 199 Cuadrantes de Paz, se realizó una dotación de equipos de movilidad y comunicación. Se entregaron 50 nuevas unidades de patrullas y 199 motocicletas, destinadas a optimizar el despliegue y la capacidad de respuesta inmediata en los Circuitos Comunales.

En un llamado a la transparencia, Cabello hizo hincapié en que estos vehículos son para el servicio directo al pueblo, y no para el uso personal de las jefaturas policiales o militares de las zonas.

Además, para garantizar la coordinación, cada Cuadrante de Paz recibió un teléfono celular conectado a todos los organismos estatales y anticipó también la próxima entrega de 100 motocicletas adicionales.

Equipos estratégicos contra la corrupción y el crimen organizado

El acto no solo se centró en la seguridad comunal, sino también en el fortalecimiento de unidades especializadas.

El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) recibió una nueva patrulla para sus operaciones, mientras que la Policía del estado Monagas fue reforzada con tres unidades radio patrulleras adicionales.

Un detalle relevante de la entrega de vehículos fue destacado por Diosdado Cabello, quien reveló que dos de las unidades incautadas provienen de bienes confiscados a individuos involucrados en actos de corrupción.

Compromiso y resultados en la región

El gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, manifestó su compromiso con la materialización de esta estrategia, asegurando el despliegue de los Cuadrantes de Paz en cada territorio y circuito comunal en estrecha colaboración con las bases organizadas del poder popular.

El mandatario regional también aprovechó la ocasión para reconocer públicamente la labor de los efectivos de seguridad, destacando que las acciones preventivas implementadas en la región permitieron una notoria disminución de la incidencia delictiva, contribuyendo así a la integridad y tranquilidad de los ciudadanos.

La jornada culminó con la puesta en marcha inmediata de los vehículos y las fuerzas de seguridad, que tomaron las vías para iniciar su apresto operacional en favor de la seguridad de Monagas.

