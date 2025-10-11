Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) ha publicado el Calendario Escolar 2025-2026 para el sistema educativo venezolano, marcando las fechas clave para estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.

El nuevo año académico, estructurado en tres momentos pedagógicos, dio inicio oficialmente en el mes de septiembre de 2025.

Fechas Clave del Inicio de Clases

El inicio de las actividades académicas se desarrollará de manera escalonada:

Incorporación del Personal: El personal docente, administrativo y obrero se incorporó a las instituciones educativas desde el lunes 8 de septiembre de 2025 .

Inicio de Clases para Estudiantes: El regreso a las aulas para los estudiantes de todos los subsistemas de educación (Inicial, Primaria, Media General y Media Técnica) fue el lunes 15 de septiembre de 2025.

Estructura del Año Escolar 2025-2026

El calendario establece una duración total de 205 días hábiles de actividad escolar y se divide en tres momentos pedagógicos principales:

Momento Pedagógico Inicio Cierre Primer Momento 15 de septiembre de 2025 12 de diciembre de 2025 (Cierre del lapso) Segundo Momento 12 de enero de 2026 (Regreso a clases tras Navidad) 17 de abril de 2026 (Cierre del lapso) Tercer Momento 20 de abril de 2026 31 de julio de 2026 (Cierre del año escolar)

Vacaciones y asuetos importantes

El cronograma incluye los siguientes períodos de descanso y asueto:

Vacaciones de Navidad: El receso comenzará a partir del 15 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta la reincorporación de los estudiantes el 12 de enero de 2026.

Asueto de Carnaval: Las escuelas y liceos disfrutarán del asueto de Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026 .

Asueto de Semana Santa: Los días de descanso correspondientes a la Semana Santa serán el jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026.

Cierre del Año Académico

El año escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el 31 de julio de 2026.

Las autoridades educativas han hecho un llamado a la comunidad a planificar las actividades familiares y personales tomando en cuenta este calendario, asegurando el cumplimiento de los lapsos académicos y el desarrollo óptimo de las actividades formativas en todas las instituciones del país.

Se recomienda a las familias y al personal educativo estar atentos a las comunicaciones oficiales del Ministerio de Educación para cualquier ajuste o detalle adicional sobre el cronograma.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube