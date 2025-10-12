Maduro convoca marcha en Caracas este 12 de octubre: aquí las rutas alternas

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 12 de octubre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó a marchar en Caracas, para conmemorar los 533 años de la resistencia indígena.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió un video con la convocatoria para honrar el legado de "nuestras raíces".

Maduro convoca marcha en Caracas este 12 de octubre

"Este #12Oct nos reunimos para conmemorar el Día de la #ResistenciaIndígena y recordar la fortaleza y la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Les invito a ser parte de esta marcha, donde juntos honraremos su legado y reafirmaremos nuestro compromiso con la justicia y la #Igualdad. ¡Hagamos honor a nuestras raíces y soñemos en grande!", se lee en la publicación.

Caracas marcha este domingo

"Este #12oct vamos a las calles, a marchar y conmemorar 500 años de Resistencia Activa y Defensiva Permanente. ¡Vivan nuestros pueblos originarios! Como lo ha dicho nuestro presidente @nicolasmaduro “Nosotros celebramos la lucha, la resistencia, la esperanza y la belleza de los pueblos originarios de nuestra América”, escribió el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, en sus redes sociales.



En este sentido, precisó que tras una videoconferencia con los integrantes de la Vicepresidencia de Movilización y Eventos del @partidopsuv organizaciones políticas, movimientos sociales, jefes y jefas de comunidad y calle decidieron realizar la convocatoria.

"A todas y todos este domingo a partir de la 1:00 pm en Chacaíto hasta el Paseo de la Resistencia Indígena de Plaza Venezuela para celebrar la diversidad cultural del país y reafirmar nuestra identidad nacional", agregó en el escrito.

¿Cuáles son las rutas alternas?

La movilización en Caracas que parte de Chacaíto y se dirige al Paseo de la Resistencia Indígena (Plaza Venezuela) implica el cierre y/o fuerte congestión de arterias viales cruciales como la Avenida Francisco de Miranda, la Avenida Casanova y la Avenida Libertador.

A continuación, se detallan las vías alternas recomendadas para evitar el recorrido de la marcha:

Para ir del Este (Chacao, Altamira) hacia el Centro o el Oeste (El Paraíso, Antímano): Priorice la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Incorpórese desde el Distribuidor Altamira (si no hay colas por el mismo evento) o desde El Rosal. Esto le permitirá bordear la zona de la marcha y salir en La Bandera, El Paraíso o Plaza O'Leary (Centro) de manera más directa.

Para ir del Centro/Oeste hacia el Este (Chacao, Petare): Desde el Centro, acceda a la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro en Plaza O'Leary o La Bandera. Esto le garantizará un camino despejado de la marcha hasta el distribuidor de su destino.

Movimiento interno (Sabana Grande, El Recreo, San Agustín): Utilice las calles internas de las urbanizaciones, como las de Los Caobos o Las Acacias, buscando acceder o cruzar la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro si es necesario, pero siempre evitando las avenidas principales (Libertador, Casanova), que serán el trayecto de la movilización.



