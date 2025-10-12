Maduro advierte: Somos el pueblo de los "come candela" y jamás podrán con nosotros

Suscríbete a nuestros canales

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hizo duras advertencias a EEUU este domingo, durante los actos conmemorativos del 12 de de octubre en Caracas.

Aseguró que "el pueblo está listo para el combate", y recordó que "donde el pueblo puede, la patria se crece".

Maduro Moros, se unió a una marcha que recorrió las calles de Caracas y pidió profundizar y acelerar la expansión de la milicia bolivariana indígena en todo el país y que se conformen brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de Suramérica para venir a defender a Venezuela, en caso de un ataque internacional.

"Nosotros hemos luchado y lucharemos de manera perseverante y siempre victoriosos, por la libertad de nuestro pueblo y por el derecho a la paz que hay que ganárselo, día por día, somos un pueblo indestructible, que nadie se equivoque con Venezuela", sentenció.

Nos llaman los "come candela"

"A los venezolanos nos llaman los come candela, los come candela agarran los restos de los troncos encendidos y los mastican. Que sepan los imperialistas, somos el pueblo de los come candela y jamás podrán con nosotros, ni por las buenas ni por las malas", advirtió el mandatario venezolano.

Aseguró que los venezolanos somos "los herederos de esta estirpe guerrera de los Caribes".

Maduro arremete contra quienes piden invasión

"Aquella minoría ínfima que pide invasión, muchos viviendo en Miami, es que ellos creen que nuestro país puede ser colonizado otra vez, que nuestro pueblo le tiene miedo, jamás, aquí no se rinde nadie", respondió.

Asegura que las encuestas indican que el 90% de la población rechaza la guerra y "un 85% de nuestro pueblo está dispuesto a combatir, un 90% repudia a la bruja demoníaca de la sayona".