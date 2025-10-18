Vigilia en Chacao: sigue la transmisión en vivo del Vaticano en estos dos puntos de encuentro

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana se realizará una vigilia con motivo de la canonización de los dos primeros santos venezolanos.

El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó los horarios y ubicación de la vigilia y transmisión en vivo del acto de canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Vigilia en Chacao

A través de sus redes sociales, el burgomaestre informó que llevarán a cabo una vigilia en dos puntos específicos del municipio, mismo lugar donde habrá transmisión en vivo del acto de canonización.

De acuerdo con la información brindada por Duque, la vigilia iniciará la noche del sábado 18 de octubre hasta el domingo 19.

Horarios

En este sentido, el alcalde de Chacao informó que la vigilia iniciará a la medianoche de sábado para domingo, en los puntos antes mencionados.

Adicionalmente, Duque aseguró que "será una noche de fe y oración en la plaza Los Palos Grandes y en la plaza Bolívar del casco de Chacao".

Foto: Captura de pantalla

