Canonización de santos venezolanos será transmitida en Chacao: ubicación y horarios

El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó este jueves que el acto de canonización de los santos venezolanos serán transmitidos en varias plazas municipales.

A través de su cuenta en Instagram, el burgomaestre brindó los detalles de la invitación que recibió por parte de la Conferencia Episcopal de Venezuela para asistir a la canonización de los dos primeros santos de Venezuela.

Santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

De acuerdo con la información brindada por Duque, la Conferencia Episcopal de Venezuela lo invitó a asistir al acto de canonización que se realizará en el Vaticano el domingo 19 de octubre.

En este sentido, recordó que los santos restos de la Madre Carmen Rendiles reposan en el colegio Belén que se encuentra ubicado en el municipio Chacao.

Transmisión en vivo de canonización en el municipio

Al respecto, el alcalde del municipio, señaló que durante estos días se estarán llevando a cabo varias actividades con motivo de la canonización de los dos santos venezolanos.

Asimismo, informó que el acto de canonización del domingo será transmitido en vivo en dos plazas del municipio:

Plaza Bolívar de Chacao

Plaza de Los Palos Grandes

