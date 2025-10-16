Sistema de Orquesta en el Vaticano: programación oficial por la canonización de los venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

La Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, emblema del Sistema de Orquesta, ofrecerá un concierto especial este domingo 19 de octubre en la terraza del Pincio como parte de la jornada de canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Según una nota de prensa, la presentación, dirigida por el maestro Andrés David Ascanio, reunirá a 170 niños y niñas que representan el espíritu de excelencia, inclusión y esperanza de El Sistema, justo en el año de su 50 aniversario.

Sistema de Orquesta: programación oficial en el Vaticano

La jornada comenzará con la ceremonia religiosa en la Basílica de San Pedro, donde miles de venezolanos se congregarán para presenciar la canonización. Posteriormente, el Sistema de Orquesta tomará el escenario en un evento cultural que busca unir fe, arte y país.

El concierto en la terraza del Pincio está pautado para las 6:00 p.m. y contará con un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión. Esta presentación será el cierre simbólico de una jornada histórica para Venezuela.

Música para Todos los Santos: participación ampliada

Además del concierto principal, El Sistema participará en otros eventos conmemorativos como parte de la iniciativa “Música para Todos los Santos”.

La Coral Nacional Simón Bolívar y la agrupación Armacuaco se sumarán a esta programación especial, reforzando el mensaje de unión espiritual a través del arte.

Aunque no se han confirmado fechas ni lugares específicos para estas presentaciones, se espera que se desarrollen en espacios emblemáticos de Roma durante la semana posterior a la canonización.

Voces desde Roma: arte como identidad nacional

Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, destacó que esta gira representa “la cara de Venezuela que todos queremos mostrar: la del arte, la belleza y la unión”.

Por su parte, Andrés David Ascanio subrayó que cada nota interpretada por los niños es una promesa de futuro.

