Fe en el Vaticano:venezolanos inician la peregrinación a la Puerta Santa

En las últimas horas, venezolanos participaron en la peregrinación a la Basílica de San Pedro, en El Vaticano.

A través de sus redes sociales, la Arquidiócesis de Caracas compartió imágenes de la actividad.

Venezolanos inician la peregrinación a la Puerta Santa

"Así inicia la peregrinación de la iglesia venezolana a la Basílica de San Pedro, en El Vaticano. En este Año del Jubileo, Venezuela pasa por la puerta Santa y recibe las gracias de Dios que más necesitan para cada uno de sus habitantes. También de esta forma nos preparamos para la Eucaristía de canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Rendiles, nuestros primeros santos", se lee en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

De igual modo, compartieron un material audiovisual con los niños de la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela.



"Ellos participarán en la vigilia de preparación de la canonización y después de la misa que elevará a los altares al doctor José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles", se lee en la publicación.

Del mismo modo, a través de sus redes sociales, el director ejecutivo de la Asociación Civil Misericordiane y diputado de la Asamblea Nacional, Doily Hernández, compartió las imágenes desde el Vaticano.

"Como PEREGRINOS DE LA ESPERANZA hemos atravesado la puerta santo de la basílica de San Pedro en el Vaticano en el marco del jubileo perdonarlo del 2025 y previos a las actividades de la Canonización de los primeros santos venezolanos Madre Carmen Rediles y el Dr José Gregorio Hernández . Hemos orado por nuestra Patria #Venezuela y pedimos la #Paz mundial y que libre de todo mal y peligro a nuestra nación. Dios nos bendiga a todos.", escribió en su cuenta de IG.

