Mes rosa en Chacao: conozca la fecha de las próximas actividades para la prevención del cáncer de mama

Este mes de octubre, el municipio Chacao se unió a la concientización y apoyo en la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que afecta la vida de incontables mujeres a nacional.

Diversas autoridades locales, en conjunto con organizaciones, realizaron una agenda de actividades para informar y rendir homenaje a quienes enfrentan o han superado esta dura batalla.

Encendido del obelisco rosa: símbolo de esperanza

La iniciativa estuvo impulsada por el alcalde Gustavo Duque y su esposa Vanessa Bachrich, en conjunto con los equipos de Salud Chacao, Desarrollo y Apoyo Social, Deporte, y la Fundación Eugenio Mendoza.

El objetivo central es doble: por un lado, incentivar la revisión médica periódica entre los ciudadanos y, por el otro, ofrecer un espacio de reconocimiento y aliento a todas las luchadoras.

Las acciones se enfocan en la visibilización y el deporte como herramientas clave para promover un estilo de vida saludable y difundir el mensaje de la detección temprana.

Uno de los actos más emotivos y visibles de la campaña será el encendido del Obelisco Rosa en la Plaza Francia de Altamira, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de octubre a las 6:00 p.m. y se realizará en conjunto con la asociación SenoSalud.

Actividades deportivas y de solidaridad

La Fundación Eugenio Mendoza organizó la actividad “Nadamos por la causa rosa”, un evento que promueve el ejercicio físico como parte de un estilo de vida sano.

Por su parte, la Dirección de Desarrollo y Apoyo Social, bajo la dirección de Carlos Luis García, organizó diversas actividades deportivas al aire libre.

Otra iniciativa que combinó la actividad física con la sensibilización fue el "Baile Libre Rosa en Chacao", en colaboración con SenoSalud.

La jornada se diseñó como un espacio deportivo y solidario para enfatizar la importancia crítica de la detección temprana y la prevención del cáncer de mama de una forma dinámica y participativa.

Jornadas de información y educación

Salud Chacao, continuará ofreciendo jornadas, charlas y actividades educativas a lo largo del mes.

El enfoque de estas sesiones es proporcionar información oportuna y veraz sobre el cáncer de mama a los ciudadanos, asegurando que el conocimiento sea una herramienta de prevención accesible para todos.

