Noche de milagros: Diócesis de Petare llama a masiva vigilia

La Diócesis de Petare se prepara para un momento histórico y de mucha fe, al unirse al fervor nacional por la canonización de los venezolanos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Para acompañar este evento, ha organizado una gran vigilia de oración y celebración abierta a toda la comunidad, refiere una NDP.

Diócesis de Petare llama a masiva vigilia

La vigilia se realizará en el emblemático Santuario Diocesano Dulce Nombre de Jesús, ubicado en el casco histórico de Petare, el sábado 18 de octubre a las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana del domingo 19.

Este espacio de encuentro comunitario y espiritual contará con una programación que incluye momentos de oración, cantos de júbilo, reflexiones y diversas actividades litúrgicas, diseñadas para preparar el corazón de los fieles para la importante ceremonia.

La iniciativa busca celebrar la vida de servicio y entrega de estos dos venezolanos ejemplares, y a la vez, renovar la fe y la esperanza en la Diócesis y en toda Venezuela.

Transmisión en vivo

El elemento central de la vigilia será la transmisión en vivo y directo de la misa de canonización desde el Vaticano el domingo 19 de octubre.

La Alcaldía del municipio Sucre se ha unido a la celebración facilitando la instalación de una pantalla gigante dentro del Santuario Dulce Nombre de Jesús, lo que permitirá a todos los asistentes presenciar en tiempo real el momento en que el "Médico de los Pobres" y la fundadora de las Siervas de Jesús sean elevados a los altares.

