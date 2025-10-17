A pocos días ser santos: así sería el protocolo para el acto de canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen

Suscríbete a nuestros canales

Los actos de canonización en Roma, presididos por el papa en la Plaza de San Pedro, son ceremonias religiosas que culminan el largo proceso de la Iglesia Católica para declarar a una persona fallecida como santa, permitiendo su veneración pública y su inclusión oficial en el libro de los santos.

En este caso, serán los venezolanos José Gregorio Hernández Cisneros y Carmen Elena Rendiles Martinez quienes serán elevados a los altares como los primeros criollos en ser canonizados.

¿Cómo transcurriría el acto de canonización?

Comienzo de la ceremonia

El papa León XIV realiza en una misa pontifical en la plaza de San Pedro, en Roma a las 10:00 am, es decir, 4:00 am en Venezuela.

Petición de canonización

El cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos va acompañado por los postuladores de la causa, se acerca al santo padre para hacer la petición formal.

Se arrodillan ante el sumo pontífice y, en nombre de la Iglesia, le piden que inscriba a los beatos en el catálogo de los santos.

El cardenal lee una breve biografía de cada uno de los candidatos. Además, el papa antes de dar una respuesta, invoca al Espíritu Santo para que ilumine su decisión.

En ese momento, se entona el himno Veni Creator Spiritus (Ven, Espíritu Creador), y todos los presentes se arrodillan.

Recibimiento de la petición

Luego, el cardenal solicita formalmente al papa León XIV que inscriba a los beatos en el libro de los santos. Tras el himno, el cardenal prefecto reitera la petición de canonización, esta vez con mayor insistencia.

Es una forma simbólica de mostrar que la decisión se toma con la debida deliberación y oración.

Rito

Su santidad pronuncia la fórmula de canonización, declarando formalmente a la persona como santa. Una de las frases es “después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos Santo a…”

Exposición de las imágenes y reliquias

Una vez terminada la proclamación, el papa se venera la imagen o el retrato de los nuevos santos en la Basílica de San Pedro.

Al mismo tiempo, se llevan las reliquias de los santos hasta el altar para ser veneradas por la autoridad eclesiástica y los fieles.

Agradecimientos

El cardenal prefecto y los postuladores agradecen al santo padre en nombre de la Iglesia y le piden que ordene la redacción de la Bula de Canonización, un documento que formaliza la proclamación.

El papa responde "lo ordenamos". A partir de este momento, el rito de canonización concluye y la celebración continúa con la liturgia de la misa como de costumbre.