Los milagros que los llevaron a la santidad: las curaciones inexplicables de José Gregorio y la Madre Carmen

Para llegar a ser santo se necesita comprobar dos milagros, los cuales son estudiados y aprobados por un comité de médicos, un comité de teólogos y, por supuesto, el papa.

Tanto el doctor José Gregorio como la Madre Carmen fueron investigados para dar paso a su canonización.

Para el médico de los pobres, su proceso de canonización duró 76 años, mientras que el de la Madre Carmen duró aproximadamente 30 años.

Durante todo ese tiempo se cumplieron los diferentes pasos para llegar a los altares, como siervos de Dios, venerables, beatificados y, ahora, canonizados.

¿Cuáles fueron los milagros de José Gregorio Hernández?

En 2021, cuando se anunció la beatificación de José Gregorio, se informó que el milagro aprobado desde El Vaticano fue la sanación de Yaxury Solórzano Ortega, una niña de 10 años, quien recibió un disparo en la cabeza en 2017.

Según los pronósticos de los doctores, si la niña sobrevivía a la operación tendría secuelas de por vida. No obstante, su madre se encomendó a José Gregorio para sanar a su hija.

Sorprendentemente, Yaxury resistió la operación y sanó sin ninguna secuela, lo que para el personal médico “fue un milagro”.

Hoy, esa “niña” es una adolescente de 18 años que vive sanamente, sin secuelas neurológicas de ese trágico suceso.

En este caso, José Gregorio no necesitó de un segundo milagro, ya que el fallecido papa Francisco, quien dio el decreto de canonización, aseguró que el médico de los pobres es venerado en todo el mundo.

Esto fue confirmado por Raúl Biord, arzobispo de Caracas, quien explicó a los medios en febrero del presente año que el caso de José Gregorio se trataba de una canonización equivalente.

"Su devoción se ha extendido por todos los continentes. No hubo necesidad de confirmar un segundo milagro", detalló en una entrevista radial.

Lo que quiere decir que El Vaticano tomó como ejemplo a la feligresía mundial para dar la orden de que José Gregorio sea santo.

¿Cuáles fueron los milagros de Carmen Rendiles?

El primer milagro de la Madre Carmen, el cual la llevaría a ser beatificada, ocurrió en 2003 cuando la médico cirujano Trinette Durán de Branger sufrió una descarga eléctrica antes de operar a un paciente en el hospital Pérez Carreño.

La descarga eléctrica le afectó en su brazo derecho por lo que con el pasar de los días fue perdiendo fuerza y presentaba un fuerte dolor. Fue vista por más de 20 médicos.

Se conoció que la cirujano debía operarse para recuperar la movilidad en su brazo, no obstante, el día de la operación, asistió al Colegio Belén para pedirle a Dios que la intervención fuera exitosa.

En el lugar, las hermanas de la congregación de las Sierva de Jesús la llevaron hasta el altar de la Madre Carmen.

Trinette cuenta que frente a la imagen de la Madre Carmen recibió una luz que dio justamente en su brazo derecho y luego de eso, tras pasar unos minutos desmayada, despertó sin ningún dolor y no tuvo que ser operada.

La médico cirujano recuperó la fuerza en su brazo y continuó con su profesión.

Este milagro fue enviado a Roma como parte del proceso de canonización. Fue aprobado en 2017 para que la Madre Carmen fuera beatificada.

Con respecto al segundo milagro, el cual la llevará a ser la primera santa de Venezuela, se trata de la curación de Fabiola De Abreu Obadía, diagnosticada con hidrocefalia triventricular idiopática en 2018.

El testimonio de fe indica que la joven experimentó una recuperación repentina, instantánea y duradera después de orar por la intercesión de la Madre Carmen durante cuatro meses.

Fabiola pasó de estar en estado vegetativo a recuperarse de manera inmediata.

Todos los casos fueron analizados por médicos y teólogos, los cuales llegaron a la conclusión que hubo intervención divina” y se les denomina milagros.

