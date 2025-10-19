Nicolás Maduro asiste a la gran vigilia por los nuevos santos de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Este 19 de octubre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, asistió a la gran vigilia por los nuevos santos de Venezuela.

El mandatario nacional acudió a la parroquia La Pastora en Caracas acompañado de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y otras autoridades gubernamentales.

Más temprano, a través de sus redes sociales, Maduro dedicó unas palabras por el acto de canonización.

"Hoy, 19 de octubre, estamos felices por nuestros santos: San José Gregorio Hernández y la santa madre Carmen Rendiles. ¡Grandes los dos! ¡El papa Francisco hizo justicia! El pueblo venezolano siente una inmensa gratitud eterna, Papa, amigo y hermano. ​Esta hermosa celebración nos une aún más en la espiritualidad y la paz, llenándonos de una inmensa emoción. ¡Tomemos lo mejor de nuestros santos para convertirlo en valor nacional!", se lee en su cuenta de Telegram.

