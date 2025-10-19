De Caracas a Isnotú: entregan más de 20 proyectos en homenaje a José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional entregó más de 20 proyectos en todo el territorio nacional en honor al beato José Gregorio Hernández, a pocas horas del acto de canonización.

Así lo dió a conocer la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, desde la Plaza La Candelaria en Caracas.

"Estamos entregando más de 20 obras a Venezuela, en Caracas, en Isnotú, en el Estado Trujillo, venerando al doctor José Gregorio Hernández, que ustedes saben, médico venezolano, científico venezolano, profesor venezolano. Fue un pionero en el ámbito médico-científico", destacó Rodríguez.

E Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles serán canonizados el 19 de octubre de 2025 en Roma, por el papa León XIV, lo que los convertirá en los primeros santos venezolanos, cuya veneración podrá extenderse en todo el mundo.

"Ahora que nos encontramos a horas de que en Roma sea canonizado como santo y de que una religiosa como la madre Carmen sea también canonizada como santa, no puede ser sino un motivo de gran satisfacción para el pueblo venezolano. Ese pueblo venezolano que permanentemente en unión nacional defiende a Venezuela, que está en oración permanente para proteger a nuestro país frente a cualquier agresión o locura", dijo Rodríguez.