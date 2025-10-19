El milagro que marcó a Maduro: José Gregorio Hernández lo sanó dos veces

Suscríbete a nuestros canales

Este 18 de octubre, el presidente Nicolás Maduro compartió públicamente dos experiencias personales que atribuye a un milagro del doctor José Gregorio Hernández.

El testimonio se suma a una larga lista de relatos populares que vinculan al “médico de los pobres” con sanaciones inexplicables en Venezuela y otras regiones de América Latina.

Luego de que José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles fuerosn elevados a los altares, el mandatario relató cómo superó graves crisis respiratorias en su infancia y en años recientes, gracias, según sus palabras, a la intercesión del santo trujillano.

Milagro y sanación: el presidente revela su historia clínica

Nicolás Maduro afirmó que padeció asma y alergias severas, especialmente durante sus primeros meses de vida. “Yo me trancaba en la madrugada, casi moría”, confesó. Según el mandatario, la presencia espiritual de José Gregorio Hernández lo ayudó a superar esas crisis.

Asimismo, el mandatario aseguró en días recientes, que en dos oportunidades fue “paciente directo” del santo.

Fe, ciencia y devoción nacional

A juicio del presidente, José Gregorio Hernández representa la unión entre ciencia y espiritualidad. “Era un gran científico y cristiano. Puso la ciencia al servicio de la fe”, expresó.

Estas palabras coinciden con el discurso oficial que promueve la canonización como símbolo de identidad nacional y espiritualidad popular.

Un pueblo marcado por la devoción

Del mismo modo, Maduro destacó que millones de venezolanos afirman haber pedido favores o milagros a José Gregorio Hernández. Su imagen está presente en hospitales, hogares, escuelas y espacios públicos.

El presidente destacó que “todos los venezolanos tienen una experiencia con José Gregorio”, y pidió llenar de amor y patriotismo al país.

