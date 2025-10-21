Saqueo Louvre: el valor de las joyas que desaparecieron en minutos

Suscríbete a nuestros canales

El Museo del Louvre reveló el valor estimado de las joyas que desaparecieron en cuestión de minutos en un cuantioso robo durante el fin de semana.

En unas declaraciones al canal RTL este martes 21 de octubre, la fiscal de fiscal, Laure Beccuau, compartió los detalles.

Caso Louvre y el valor de las joyas

De acuerdo con el reporte, se estima en 88 millones de euros el valor de las ocho joyas de la corona francesa robadas en la Galería de Apolo, reportó EFE.

Beccuau aseguró que las investigaciones "avanzan" con la identificación de al menos cuatro personas que entraron en la galería de Apolo, donde se realizó el robo, que calificó de "extremadamente espectacular".



La fiscal dijo además que "no está descartada" la pista de que una persona de dentro del museo haya ayudado a la banda de ladrones.



Asimismo, Beccuau consideró que los asaltantes "jamás obtendrán esa suma considerable" de 88 millones si deciden fundir o desmontar los objetos.

Por su parte, la ministra de Cultura de Francia afirmó que el sistema de seguridad instalado en el Louvre funcionó correctamente durante el robo.

“La seguridad del museo del Louvre no falló, eso es un hecho”, dijo la ministra, Rachida Dati, a los legisladores en la Asamblea Nacional.



El robo del pasado domingo, considerado como el del "siglo" por los medios franceses, ha creado una polémica en Francia y una lluvia de críticas hacia la dirección del museo y el ministerio de Cultura, al que critican por no haber protegido suficientemente una de las instituciones más emblemáticas del mundo.

