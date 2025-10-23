Atención

Clínicas gratuitas en Los Ángeles: direcciones, teléfonos y servicios disponibles

El objetivo es brindar acceso equitativo a la salud a toda la población, sin importar estatus migratorio o nivel económico

Por Martín Sojo
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 11:12 am

Las clínicas del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles ofrecen servicios médicos gratuitos o de bajo costo para residentes que no cuentan con seguro ni proveedor de atención médica habitual.

Estos centros no ofrecen atención médica general, sino servicios preventivos y de salud comunitaria, como vacunación, detección de enfermedades transmisibles, educación sanitaria y tratamientos básicos.

El objetivo principal es brindar acceso equitativo a la salud a toda la población, sin importar su estatus migratorio o nivel económico.

Los centros están distribuidos estratégicamente por todo el condado para facilitar la atención a las comunidades más vulnerables.

Dónde están ubicadas las clínicas públicas de Los Ángeles

A continuación, se detallan las clínicas activas del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, con sus direcciones y números de contacto:

Valle del Antílope
335-B East Avenue K-6
Lancaster, CA 93535
(661) 471-4860

Central
241 N. Figueroa Street
Los Ángeles, CA 90012
(213) 288-8204

Hollywood/Wilshire
5205 Melrose Avenue
Los Ángeles, CA 90038
(323) 769-7800

Centro de Salud Pública Martin Luther King, Jr.
11833 South Wilmington Avenue
Los Ángeles, CA 90059
(323) 568-8100

Monrovia
330 W. Maple Avenue
Monrovia, CA 91016
626) 256-1600

Centro de Salud de Pacoima
13300 Van Nuys Boulevard
Pacoima, CA 91331
(818) 896-1903

Pomona
750 S. Park Avenue
Pomona, CA 91766
(909) 868-0235

Whittier
7643 S. Painter Avenue
Whittier, CA 90602
(562) 464-5350

Centro de Salud Curtis Tucker
123 W. Manchester Blvd.
Inglewood, CA 90301
(310) 419-5325

Cómo acceder a los servicios

Los residentes pueden acudir directamente a cualquiera de estas clínicas para obtener atención básica, vacunas o exámenes de salud.

No se requiere cita previa para ciertos servicios, aunque se recomienda llamar antes para confirmar horarios y disponibilidad.

También es posible encontrar más información actualizada en el sitio oficial del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles: http://publichealth.lacounty.gov

