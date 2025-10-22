Cierran estas playas en Los Ángeles: autoridades reportan grave contaminación bacteriana

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una alerta sanitaria urgente para quienes planean visitar las playas del condado de Los Ángeles, advirtiendo que deben evitar nadar, surfear o tener contacto con el agua debido a niveles elevados de bacterias detectados en recientes pruebas de calidad.

Las autoridades recomiendan no ingresar al mar en las zonas afectadas hasta nuevo aviso, ya que la exposición podría representar un riesgo para la salud, especialmente para niños y personas con heridas abiertas.

Entre los lugares con advertencias activas se encuentran: Arroyo Ballona en Dockweiler State Beach (cerca de la Torre 40), Playa Inner Cabrillo en San Pedro, Laguna de Malibú en Surfrider Beach, Playa Topanga Canyon en Malibú, el Muelle de Santa Mónica y Playa Madres en Marina Del Rey.

En la mayoría de los casos, la restricción aplica a 100 yardas arriba y abajo de los puntos señalados, o en toda la zona de baño, dependiendo del sitio.

Riesgos sanitarios y canales de información para los bañistas

Las autoridades explicaron que las muestras de agua tomadas recientemente superaron los estándares estatales de seguridad bacteriológica, lo que puede provocar infecciones en la piel, los ojos, el oído y el tracto gastrointestinal.

Estos incrementos suelen estar relacionados con escorrentías urbanas o descargas residuales que contaminan las aguas costeras tras lluvias o fallas en sistemas de drenaje.

El Departamento de Salud Pública recomienda a los visitantes consultar las condiciones de las playas antes de salir de casa.

Líneas de contacto

Los interesados pueden comunicarse con la línea directa de playas del condado, disponible las 24 horas, al 1-800-525-5662, o visitar el portal oficial publichealth.lacounty.gov/beach, donde se publican mapas actualizados con las zonas afectadas.

Para más información o consultas específicas, los residentes pueden contactar directamente a las autoridades sanitarias al (626) 430-5360.

Mientras tanto, se insta a la comunidad a mantener precaución y priorizar la seguridad hasta que los niveles bacterianos vuelvan a la normalidad.

