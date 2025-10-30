Encuentro entre China y EEUU: estos son los acuerdos sobre Tik Tok, los aranceles y la soja

Suscríbete a nuestros canales

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, lograron importantes acuerdos durante su encuentro al margen de la cumbre de la Cuenca del Pacífico, celebrada en Corea del Sur.

El diálogo, que se extendió por una hora y 40 minutos, permitió que ambas naciones resolvieran algunas diferencias y se comprometieran a colaborar en la gestión de fricciones pendientes según informó Telemundo.

Puntos importantes

Uno de los puntos focales incluyó la decisión de Washington de reducir los aranceles impuestos a China relacionados con la producción de fentanilo y sus precursores químicos.

Se acordó disminuir el gravamen del 20 % al 10 %. Por su parte, China confirmó que reduciría sus aranceles promedio sobre productos estadounidenses del 57 % al 47 %.

Ambas partes acordaron seguir trabajando juntas para detener el tráfico ilícito de drogas hacia territorio norteamericano, un esfuerzo importante dado que los precursores químicos del fentanilo, un opioide sintético de alta potencia, provienen en su mayoría de China.

Acuerdos

En total, los acuerdos alcanzados fueron:

Reducción de aranceles de EEUU a China : Disminución del arancel del 20 % al 10 % sobre productos chinos relacionados con la producción de fentanilo y sus precursores químicos.

: Disminución del arancel del 20 % al 10 % sobre productos chinos relacionados con la producción de fentanilo y sus precursores químicos. Reducción de aranceles de China a EEUU : Disminución de los gravámenes promedio sobre productos estadounidenses del 57 % al 47 %.

: Disminución de los gravámenes promedio sobre productos estadounidenses del 57 % al 47 %. Cooperación antidrogas : Acuerdo para seguir trabajando en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos.

: Acuerdo para seguir trabajando en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos. Tregua arancelaria : Extensión de la tregua para evitar aumentos arancelarios más pronunciados.

: Extensión de la tregua para evitar aumentos arancelarios más pronunciados. Compra de productos agrícolas de EEUU : China se comprometió a comprar una "cantidad enorme" de soja, sorgo y otros productos agrícolas estadounidenses.

: China se comprometió a comprar una "cantidad enorme" de soja, sorgo y otros productos agrícolas estadounidenses. Minerales de tierras raras : China acordó no endurecer las restricciones a las exportaciones de minerales de tierras raras, tecnología y equipos de procesamiento durante un año.

: China acordó no endurecer las restricciones a las exportaciones de minerales de tierras raras, tecnología y equipos de procesamiento durante un año. Venta de chips : China aseguró que hablará con Nvidia para comprar chips, excluyendo el modelo Blackwell AI de última generación.

: China aseguró que hablará con Nvidia para comprar chips, excluyendo el modelo Blackwell AI de última generación. Tasas portuarias : Compromiso mutuo de no imponer tasas portuarias más elevadas a los buques del otro país.

: Compromiso mutuo de no imponer tasas portuarias más elevadas a los buques del otro país. Compra de Energía de EEUU : China acordó comenzar a comprar petróleo y gas de Alaska, con funcionarios reuniéndose para negociar un acuerdo energético.

: China acordó comenzar a comprar petróleo y gas de Alaska, con funcionarios reuniéndose para negociar un acuerdo energético. Falta de acuerdo sobre TikTok: Se menciona la voluntad de China de colaborar con la Administración Trump para resolver las cuestiones relacionadas con la propiedad de TikTok, pero no se llegó a un acuerdo definitivo sobre su destino.

A pesar de los progresos, la situación sobre la propiedad de TikTok en Estados Unidos sigue sin resolverse, aunque China manifestó su disposición a colaborar con la Administración Trump en el tema.

