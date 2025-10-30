San Francisco se prepara para el Día de los Muertos: el evento secreto que todos quieren vivir este noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El Día de los Muertos volverá a teñir de flores, música y tradición las calles del Distrito de La Misión en San Francisco.

El próximo 2 de noviembre de 2025, el Proyecto Marigold celebrará la 33ª edición del Festival Anual de Altares en el Parque Potrero del Sol, también conocido como Parque La Raza.

Este evento emblemático invita a residentes y visitantes a construir altares personales y comunitarios para rendir homenaje a los seres queridos y reconectar con las raíces mesoamericanas de la vida y la muerte.

Altares, poesía, danza y conexión espiritual

Desde las 8:00 a. m. comenzará la instalación de altares, mientras que la ceremonia central se realizará al mediodía, seguida de presentaciones de poesía, danza, música y rituales tradicionales desde las 5:00 p. m.

Los organizadores invitan a todos los asistentes a llevar flores, velas de oración y objetos simbólicos que representen a sus ancestros. “Cada altar es una expresión de amor, memoria y sanación”, destacan desde Proyecto Marigold.

El festival ofrece la posibilidad de registrarse para construir un altar personal, o bien participar en los altares comunitarios abiertos al público.

“La creación y contemplación de altares tradicionales o contemporáneos es una experiencia transformadora que nos conecta con nuestros antepasados”, explican los coordinadores del evento.

La entrada será gratuita y se espera una asistencia masiva de familias, artistas y activistas culturales de toda el Área de la Bahía.

Cómo llegar y qué más hacer en el Día de los Muertos

El Parque Potrero del Sol, ubicado entre la calle 25 y la avenida San Bruno, será el epicentro del homenaje espiritual.

Se recomienda llegar en transporte público: los usuarios de BART pueden caminar desde la estación 24th Street Mission, y quienes usen MUNI disponen de las líneas 9, 10, 19, 27, 33 y 48.

El acceso vehicular al parque estará restringido, pero habrá estacionamiento limitado para bicicletas.

Además del festival, San Francisco y Oakland ofrecerán una amplia agenda de actividades gratuitas: desde el Festival del Día de los Muertos en Fruitvale, el Festival del Té en el Ferry Building, hasta la procesión anual en La Misión, que comenzará a las 6:00 p. m.

Este Festival de Altares del Día de los Muertos 2025 promete ser un encuentro de arte, memoria y espiritualidad, reafirmando la conexión entre la comunidad latina y sus tradiciones ancestrales en el corazón multicultural de San Francisco.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube