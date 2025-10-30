Nueva York blinda sus escuelas: así protege el nuevo sistema de alerta directa al 911 a todos los estudiantes de la ciudad

Suscríbete a nuestros canales

Una escuela de la ciudad de Nueva York ha marcado un hito en la seguridad nacional. Con la puesta en marcha de un programa piloto, la institución se convierte en la primera en todo Estados Unidos (EEUU) en implementar un mecanismo que promete cambiar la reacción ante una amenaza: en diez segundos da aviso directo al 911.

Se trata del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), un mecanismo que permite a las escuelas públicas comunicarse directamente con la línea 911. Esto activa una respuesta inmediata de los servicios de emergencia ante una situación de peligro, como la presencia de un tirador activo.

¿Dónde y cómo se implementará este sistema de protección escolar?

El sistema EAS, diseñado por la Oficina de Tecnología e Innovación (OTI), debutó en el campus de Spring Creek en Brooklyn. Este campus se convirtió en el primer edificio escolar del país con conexión directa al centro de emergencias.

Según el plan oficial del gobierno de Nueva York, el EAS será instalado en 25 edificios escolares (que albergan a 51 escuelas públicas) de los cinco condados durante el ciclo lectivo 2025-2026.

¿Por qué es importante esta velocidad de respuesta?

El lanzamiento del EAS ocurre en un contexto nacional de creciente preocupación por la violencia escolar. Según la base de datos de disparos escolares K-12, los últimos tres años registraron los índices más altos de tiroteos en centros educativos en Estados Unidos.

Solo en 2025 se confirmaron 206 incidentes de este tipo. Aunque las fatalidades escolares por armas de fuego se mantienen prácticamente en cero en la ciudad de Nueva York, la prevención es la prioridad.

¿Cómo funciona el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS)?

El funcionamiento del sistema EAS es simple y veloz. Puede activarse mediante botones fijos o cordones inalámbricos distribuidos dentro del edificio escolar, según reseñó El Diario NY.

Una vez presionado, la alerta llega automáticamente al centro de emergencias de la policía en cuestión de segundos. El despachador recibe la información esencial de la escuela y la transmite a los servicios de emergencia.

¿Qué sucede dentro de la escuela cuando se activa el EAS?

De forma simultánea, el sistema activa señales audibles y visuales dentro del edificio. Esto notifica a estudiantes y docentes que el 911 ha sido alertado y que la escuela debe entrar en confinamiento o bloqueo de seguridad.

Este doble proceso es la clave de cómo se protegerá a los estudiantes en Nueva York. Se garantiza la respuesta policial y se instruye a la comunidad escolar en tiempo récord.

