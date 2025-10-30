Día de Muertos en San Diego: descubre cómo celebrar la tradición mexicana

Suscríbete a nuestros canales

La vibrante tradición del Día de Muertos brilla con todo su esplendor en San Diego, California, donde se llevan a cabo una serie de celebraciones que rinden homenaje a la memoria de los que han partido y celebran el rico patrimonio cultural mexicano en esta región fronteriza.

Desde procesiones iluminadas por velas hasta coloridos altares, la ciudad se alista para uno de sus eventos culturales más importantes.

Celebraciones del Día de Muertos en San Diego, California

Las festividades se extienden por varios vecindarios, siendo el Old Town San Diego State Historic Park y el Gaslamp Quarter dos de los epicentros principales, junto a eventos comunitarios en zonas como Sherman Heights y el Barrio Logan.

Old Town San Diego State Historic Park

Considerado el corazón de las celebraciones tradicionales, el Old Town ofrece eventos durante varios días:

Fechas: 1 y 2 de noviembre.

Qué hacer: Los visitantes pueden apreciar altares de muertos históricos y comunitarios en los museos del parque.

Una de las actividades más emotivas es la Procesión con Velas, que parte hacia el cementerio de El Campo Santo, generalmente en la tarde del 2 de noviembre.

Además, la zona de Fiesta de Reyes extiende la celebración con entretenimiento diario, música en vivo y un Mercado del Arte.

Gaslamp Quarter

Este distrito histórico del centro de San Diego se suma con un festival de gran escala:

Fechas y horarios: sábado 1 y domingo 2 de noviembre, con horarios amplios, que aún no han sido definidos en su página web.

Qué hacer: El evento transforma el Gaslamp en un animado mercado con artesanos, música en vivo, espectáculos callejeros y una amplia oferta gastronómica.

Es un festival gratuito, ideal para toda la familia, que incluye pintura de caras (catrinas) y áreas de manualidades para niños.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube