Carlos III despoja al Príncipe Andrés de la realeza por sus vínculos con el caso Epstein: estas son las decisiones de la monarquía

El Palacio de Buckingham confirmó este jueves una serie de medidas sin precedentes contra el Príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.

El monarca británico ha comenzado un "proceso formal" para despojar al Príncipe Andrés de todos los títulos, honores y privilegios reales restantes, marcando la separación total del Duque de York de la vida pública y residencial de la Corona.

Pérdida total de estatus real

El Rey Carlos III ha actuado de manera contundente ante las continuas revelaciones sobre la conexión del Príncipe Andrés con el escándalo del fallecido financista y criminal sexual Jeffrey Epstein

El monarca despoja a su hermano menor de todos los "títulos y honores" que aún le quedaban. Esta medida incluso revierte el título de Príncipe que Andrés poseía por nacimiento como hijo de la difunta Reina Isabel II.

A partir de ahora, será conocido bajo el nombre de Andrés Mountbatten Windsor, utilizando los apellidos de sus padres, el Príncipe Felipe y la Reina Isabel II.

Además de ello, Andrés debe abandonar de forma inmediata su residencia real, Royal Lodge.

El Palacio de Buckingham informó que se entregó una notificación formal para que "renuncie al contrato y se mudará a una vivienda privada alternativa".





El comunicado del Palacio de Buckingham indicó que también se le ha notificado formalmente a Andrés que debe rescindir el contrato de arrendamiento de su mansión Royal Lodge en la finca de Windsor, al oeste de Londres, y que se trasladará a una vivienda privada alternativa en el este de Inglaterra.

Una fuente del palacio afirmó que, si bien Andrés seguía negando las acusaciones en su contra, era evidente que había cometido graves errores de juicio. La fuente añadió que la decisión la tomó Carlos, pero que el monarca contaba con el apoyo de toda la familia, incluido el heredero al trono, el príncipe Guillermo.

Andrés Mountbatten Windsor

Solidaridad con las víctimas

La acción del Rey se produce después de que el propio Andrés, hace un par de semanas, renunciara a su título real de Duque de York tras las nuevas y graves acusaciones.

Las últimas revelaciones incluyen correos electrónicos que demuestran contacto con Epstein por más tiempo del admitido, sumado a las memorias póstumas de Virginia Giuffre ("Nobody's Girl"), donde se detalla que Andrés supuestamente mantuvo relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad (17 años).

El Palacio de Buckingham ha sido enfático en su postura, señalando que las sanciones son consideradas "necesarias" a pesar de que el Príncipe Andrés sigue negando las acusaciones en su contra.

"Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los sobrevivientes de cualquier forma de abuso," concluye el comunicado del palacio.

Negación de Andrés

El Príncipe Andrés, de 65 años, se retiró de la vida pública en 2019. En 2022, pagó una suma millonaria en un acuerdo extrajudicial en Nueva York para resolver la demanda civil de Giuffre, sin admitir culpabilidad, pero reconociendo el sufrimiento de la demandante.

Pese a las decisiones de su hermano, Andrés mantiene su negación, afirmando en una declaración emitida el pasado 17 de octubre: "Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones que se me imputan".

