¡Atentos! Patria prepara pago de bono para la tercera edad: sepa el monto

En las próximas horas, el Sistema Patria activará un nuevo bono destinado a los adultos mayores de Venezuela.
El gobierno nacional prepara la entrega de este beneficio social que busca apoyar a los adultos mayores.
La plataforma Patria informará cuándo se haga efectivo el depósito a través del monedero virtual.
Patria prepara pago de bono para la tercera edad
Este pago corresponde al mes de noviembre 2025 y se entrega por parte del Gobierno Nacional a los portadores del Carnet de la Patria.
Según el reporte mensual de la plataforma y de sus canales aliados, se trata de la entrega del programa 100% Amor Mayor.
"A todos los beneficiarios del programa 100% Amor Mayor, tanto a los nuevos como a los que ya lo reciben, les llegará el mensaje de texto: "FELICITACIONES. Ha sido beneficiado con la PENSIÓN AMOR MAYOR enviada por el presidente Nicolás Maduro".
Además, mensualmente se incorporarán todas aquellas personas que hayan formulado la solicitud y tengan cumplida efectivamente la edad para ser pensionados.
Las personas de la tercera edad deben estar registradas en la Plataforma Patria y no recibir este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta «100% Amor Mayor», explica el blog Patria en su web.
Sobre el monto de este pago para los abuelos y abuelas, se sabe que otorgan 130 bolívares, lo mismo que el salario mínimo establecido en Venezuela.
