¡Atentos! Patria prepara pago de bono para la tercera edad: sepa el monto

En las próximas horas, el Sistema Patria activará un nuevo bono destinado a los adultos mayores de Venezuela.

El gobierno nacional prepara la entrega de este beneficio social que busca apoyar a los adultos mayores.

La plataforma Patria informará cuándo se haga efectivo el depósito a través del monedero virtual.

Patria prepara pago de bono para la tercera edad

Este pago corresponde al mes de noviembre 2025 y se entrega por parte del Gobierno Nacional a los portadores del Carnet de la Patria.

Según el reporte mensual de la plataforma y de sus canales aliados, se trata de la entrega del programa 100% Amor Mayor.

"A todos los beneficiarios del programa 100% Amor Mayor, tanto a los nuevos como a los que ya lo reciben, les llegará el mensaje de texto: "FELICITACIONES. Ha sido beneficiado con la PENSIÓN AMOR MAYOR enviada por el presidente Nicolás Maduro".

Además, mensualmente se incorporarán todas aquellas personas que hayan formulado la solicitud y tengan cumplida efectivamente la edad para ser pensionados.

Las personas de la tercera edad deben estar registradas en la Plataforma Patria y no recibir este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta «100% Amor Mayor», explica el blog Patria en su web.

Sobre el monto de este pago para los abuelos y abuelas, se sabe que otorgan 130 bolívares, lo mismo que el salario mínimo establecido en Venezuela.

