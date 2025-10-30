¡Vuela 2x1! Aeropostal lanza oferta relámpago con boletos a mitad de precio

Suscríbete a nuestros canales

Aeropostal Alas de Venezuela lanzó una "Mega Promo 2x1" y desata la locura en una de sus rutas nacionales.

A través de sus redes sociales, la aerolínea compartió los detalles y la fecha tope de la promoción.

Aeropostal lanza oferta relámpago con boletos a mitad de precio

La aerolínea ofrece boletos dobles por el precio de uno, permitiendo a los viajeros disfrutar de Margarita con un acompañante por una tarifa insuperable.

Los interesados pueden aprovechar la oferta, válida solo hasta el 3 de noviembre de 2025, y adquirir sus pasajes directamente por el call center o vía WhatsApp.

"Promo 2X1 para que disfrutes con tu acompañante en la ruta Porlamar - Valencia - Porlamar. No te lo puedes perder, vuela con Aeropostal Alas de Venezuela. Puedes adquirir tu boleto a través del call center 0500 Aviones 0500 2846637, vía WhatsApp +58 424 1198747, oficina comercial o en tu agencia de viajes. ⁣ Válido desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2025.⁣Cupos limitados", se lee en la publicación de su cuenta oficial en Instagram.

