Bangente lanza su tarjeta de débito 0146: conozca sus características

Por Robert Lobo
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 01:30 pm
Bangente Banco Microfinanciero lanzó su nueva tarjeta de Débito 0146 con la que buscan innnovar las herramientas de pago de sus clientes.

"Paga sin contacto, compra en línea en comercios nacionales y toma el control de tus finanzas sin complicaciones. Solicitala, cambia de clave o desbloquéala a través de Bangente En Línea y Bangente Móvil", detalló Bangente.

Bangente cuenta con sucursales en Caracas, Cagua, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo y San Cristóbal.

Para solicitarla deben acudir a una de sus sedes o ingresar a la web de Bangente.

