Banco venezolano se convierte en el primero en lanzar una tarjeta de débito Mastercard Dual: estas son sus funciones

El banco BBVA Provincial se convirtió en el primera de las grandes entidades financieras del país en ofrecer una Tarjeta de Débito Mastercard Dual (100% contactles), con la que puedes hacer compras nacionales e internacionales en tiendas físicas e internet, e incluso retiro de efectivo en el extranjero.

A través de su web oficial, la entidad financiera anunció el lanzamiento. "Con tu Tarjeta Debit, tú decides cómo y dónde usarla. Gestiona tus operaciones con la confianza de tener el control", detallan.

No tiene costo alguno, y para solicitarla solo se necesita poseer una cuenta de ahorro o corriente en el Banco Provincial.

"Al ser una tarjeta de débito, las compras se cargan directamente a tus cuentas bancarias. Para las compras internacionales se usa la cuenta en divisas, por lo que debes contar con saldo en dicha cuenta para hacer tus pagos", explica la cuenta especializada, Nébula.

¿Cómo activo mi Tarjeta Debit BBVA Provincial?

Puedes realizar la activación de tu nueva tarjeta en Provinet web.

Selecciona tu Tarjeta Debit, en el menú Quiero elige la opción Activar Tarjeta y completa los pasos.

También puedes activar la tarjeta a través de la Línea Provincial 0500 5087432 / 0212 9177432.

Importante: una vez activada tu Tarjeta Debit, la tarjeta de débito Maestro quedará desactivada.

