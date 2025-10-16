¿Qué sabía Bank of America sobre Jeffrey Epstein? Acusan al banco de ignorar señales de abuso

Suscríbete a nuestros canales

Jeffrey Epstein sigue generando repercusiones legales años después de su muerte. Una mujer identificada como Jane Doe presentó una demanda colectiva en el tribunal federal de Manhattan contra el Bank of America y el Bank of New York Mellon, acusando a ambas instituciones de facilitar las operaciones financieras del depredador sexual convicto y no reportar actividades sospechosas hasta después de su fallecimiento en 2019.

La querella describe con crudeza los abusos sufridos por Jane Doe entre 2011 y 2019, periodo en el que, según la denuncia, Epstein la agredió sexualmente más de 100 veces.

Demandas millonarias y omisiones bancarias

Los abogados de la víctima sostienen que el multimillonario no habría podido mantener su red de tráfico sexual sin la colaboración implícita de instituciones financieras que, afirman, procesaron millones de dólares en pagos a mujeres víctimas.

De acuerdo con la demanda, Epstein utilizó cuentas abiertas en Bank of America a nombre de Jane Doe para mover al menos 14.000 dólares y mantener el control de su dinero hasta 2019, cuando se suicidó en una cárcel de Manhattan.

Por su parte, BNY Mellon fue acusado de otorgar líneas de crédito a la agencia de modelos MC2, presuntamente usada por Epstein y el cazatalentos Jean-Luc Brunel para traficar víctimas.

Crece la presión sobre los bancos

Los nuevos casos se suman a las demandas que ya enfrentaron JPMorgan y Deutsche Bank, que en 2023 acordaron compensaciones por 290 y 75 millones de dólares, respectivamente, sin admitir irregularidades.

Investigaciones del Senado y la Cámara de Representantes de EE. UU. señalan que los bancos demoraron años en reportar las transacciones vinculadas a Epstein, que superaron los 1.500 millones de dólares.

El senador Ron Wyden exigió al Departamento del Tesoro divulgar los registros financieros secretos del caso, afirmando que las instituciones deben demostrar que no protegen a “los poderosos y a los que tienen influencia” ante la justicia.

